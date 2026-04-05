Jose Sequeira, el adolescente que sueña con ser periodista; y en el Acto de Malvinas dejo un fuerte mensaje de valoración de Veteranos de Guerra

El reciente acto del 44º aniversario de la Gesta de Malvinas, donde se conmemora del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, cuyo encuentro se realizo en la Plazoleta «Soldado Néstor Fransisquez», dentro del programa se conoció la visión y mirada de un adolescente de 13 años que cursa sus estudios en Escuela Técnica, y quien dejo un claro mensaje de valoración de los Veteranos de Guerra.

Sin temblarle el pulso, seguro de lo que hacia e iba a decir, en sus primeras palabras el adolescente puntualizo que «el 2 de abril no es una fecha que pasamos por alto, sino que nos recuerda donde están nuestros limites y donde nuestro corazón como nación, a lo que agrego en el calendario de los argentinos lleva una mancha de sangre, un eco que resuena en cada rincón de nuestra tierra, y que nunca se calla«, subrayo.

Prosiguiendo en su discurso, José hizo alusión que «esos muchachos que dejaron sus hogares, sueños y sus risas en la tierra de Malvinas. Fueron hijos que abrazaron por ultima vez a sus madres, hermanos que prometieron volver para jugar al futbol, y padres que dejaron huellas en sus pequeños. Marcharon con el corazón en la mano y la bandera argentina flameando en el alma», puntualizo.

Sin embargo José Sequeira no es la primera vez a su corta edad, se entremezcla en la sociedad nuevejuliense. Su anhelo es ser periodista y ya ha tenido algunas acciones como haberle hecho una consulta periodística a la entonces ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich en noviembre pasado en nuestra ciudad. Tambien haber entrevistado a la Intendente Municipal y algunos concejales del distrito, y de acudir al Concejo Deliberante de nuestra ciudad.