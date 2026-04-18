Jornada Tambo 360: los residuos pecuarios se ponen en valor en TodoLáctea

En un tambo moderno, estos cuatro ejes no son complementarios, sino estructurales, ya que permiten lograr eficiencia productiva, sustentabilidad y rentabilidad. Es por ello que el día jueves 14 de mayo a partir de las 11 hs en el Audotorio Villa Nueva Tech de la Sociedad Rural de San Francisco, se realizará una jornada que aborda por completo la circularidad de la producción en los establecimientos lecheros.

Bajo el concepto de Tambo 360, se analizarán 4 ejes fundamentales que posibilitan pasar de un modelo lineal (generar y descartar) a uno circular, donde los residuos se convierten en recursos, mejorando la eficiencia global del tambo y su sustentabilidad a largo plazo.

En primera instancia, la gestión integral de los residuos pecuarios permite ordenar y controlar los desechos generados diariamente, evitando pérdidas de nutrientes y problemas sanitarios. Es por ello que una correcta recolección, almacenamiento y tratamiento reduce costos operativos y mejora el bienestar animal.

Por otra parte, el impacto ambiental está directamente ligado a cómo se manejan esos residuos. Sin una estrategia adecuada, se generan emisiones, contaminación de suelos y aguas, y conflictos con el entorno. Gestionarlo eficientemente no solo reduce riesgos legales y sociales, sino que también posiciona al tambo dentro de esquemas productivos más sostenibles y exigidos por los mercados.

Como tercer arista del concepto 360, está el uso agronómico de los efluentes, que permite pasar de un problema a una oportunidad. Los residuos líquidos y sólidos contienen nutrientes valiosos como nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Aplicados correctamente en los suelos, mejoran la fertilidad, reducen la necesidad de fertilizantes químicos y cierran el ciclo de nutrientes dentro del propio sistema productivo.

Finalmente, la posibilidad de producir biogás puede agregar valor energético. A través de biodigestores, los efluentes se convierten en energía renovable, disminuyendo costos eléctricos y de combustible, además de reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, bajo la propuesta de un tambo 360, la jornada también abordará como los activos ambientales permiten hoy en día eficientizar los procesos, en línea con las demandas del mercado mundial, a través de créditos de carbono, los cuales actúan como certificados que representan acciones y que ayudan a reducir o compensar emisiones contaminantes.

Para ello, hoy en día existen herramientas como el recientemente lanzado Mercado de Valores Ambientales (MEVA), un sistema digital que permite realizar operaciones de manera más transparente, segura y sencilla dentro del sector agroindustrial.

En torno a este completo escenario en el que hoy pueden manejarse los tambos, TodoLáctea propone una jornada para profundizar sobre estos conceptos y trabajar así una nueva estructura de negocio, más eficiente y amigable con el medioambiente.

El Programa de la jornada será el siguiente:

Gestión integral de los residuos pecuarios.

Diserta: Ing. Químico Leonardo Genero, titular de la empresa Gening.

El potencial de los tambos para la producción de Biogás. Desarrollo de negocios. La oportunidad de operar con el MEVA (Mercado de Valores Ambientales).

Diserta: Juan Pablo Macagno, consultor privado y fundador de Cleanenergy.

Nutrir las vacas para nutrir los suelos. Uso agronómico de los efluentes.

Diserta: Nicolás Sosa y Marcos Bragachini, técnicos del INTA.