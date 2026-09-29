Jornada a Campo: “Desafiando los límites de la cría bovina en Corrientes”

El encuentro, que contó con la participación del INTA, se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre y reunió a más de 500 productores de la zona, que participaron de una intensa jornada de capacitación.

La actividad incluyó presentaciones técnicas y dos paradas a campo: “Construyendo la futura vaca”, sobre nutrición y manejo de terneras y vaquillas de reposición, y “La base del sistema de producción”, centrada en la vaca adulta y su cría.

También se abordaron temas vinculados con mercados y futuro del negocio de la carne, producción y ambiente, trazabilidad electrónica, ganadería de precisión y nutrición animal en sistemas de cría intensiva.