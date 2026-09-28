Cinco categoria: El Autodromo de 9 de Julio tendra competencias el fin de semana

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado vuelve a ponerse en el centro de la escena del automovilismo nacional. Los días 3 y 4 de octubre, el trazado nuevejuliense recibirá un importante festival de velocidad con la presencia de Sport Prototipo Argentino, TC Platense, Procar 4000, Procar 2000 y Fórmula 1 Argentina.

Sport Prototipo Argentino: llega la Fecha 8

El Sport Prototipo Argentino ya tiene escenario confirmado para su octava fecha del campeonato. La cita será el 3 y 4 de octubre, cuando la categoría desembarque en el Autódromo Ciudad de 9 de

Julio para disputar el Gran Premio Tulio Crespi.

Los prototipos volverán así a encontrarse con un circuito que ofrece diferentes desafíos y que permitirá disfrutar de toda la velocidad y tecnología característica de estas máquinas.

TC Platense: una pista que sabe de primeros triunfos

El TC Platense también será protagonista del fin de semana. La historia del automovilismo en 9 de Julio muestra que el escenario ha sido terreno fértil para aquellos pilotos que buscaban alcanzar su primera victoria. Una característica que también tuvo su capítulo dentro del TC Platense.

El 20 de agosto de 2023, Daniel Faggiano consiguió en el “Yoyo” Maldonado su primer triunfo en la categoría, sumándose a la lista de pilotos que encontraron en el circuito nuevejuliense el escenario para celebrar por primera vez.

Procar 4000: el regreso después de 2023

Para el Procar 4000, la visita a 9 de Julio significará volver a un escenario que conoce muy bien. La última presentación de la categoría en el “Yoyo Maldonado” se produjo durante la sexta fecha del campeonato 2023, disputada durante el fin de semana del 4, 5 y 6 de agosto.

En aquella oportunidad, el espectáculo contó con una importante presencia de máquinas: 29 autos en la Clase A y 30 en la Clase B, conformando un parque que convirtió al trazado nuevejuliense en una verdadera fiesta del automovilismo.

Procar 2000: recuerdos de una gran jornada

También habrá revancha para el Procar 2000, que al igual que su categoría hermana Procar 4000 tuvo su última presentación en suelo nuevejuliense durante 2023.

En aquella oportunidad se utilizó el trazado corto, con un parque compuesto por 17 máquinas.

Ahora, el Procar 2000 tendrá nuevamente la posibilidad de acelerar en el “Yoyo” Maldonado y reeditar aquellas jornadas de intensa competencia.

Fórmula 1 Argentina: segunda visita al escenario nuevejuliense

La Fórmula 1 Argentina tendrá también una particularidad: será apenas la segunda presentación de su historia en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio.

La primera y hasta ahora única visita se produjo en 2023, cuando la categoría utilizó el trazado largo. En aquella oportunidad, Sergio Yazbik fue el poleman de la clasificación general, mientras que

Gastón Bernattá consiguió la pole en la Clase B.

Dos años después, la Fórmula 1 Argentina volverá a encontrarse con el público nuevejuliense, sumándose a un programa que promete ofrecer variedad, velocidad y protagonistas de distintas

categorías.