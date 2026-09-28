Despiste en la Ruta 5: se le salió una rueda al auto y terminó en la banquina

De acuerdo al reporte brindado por la Estación de Policía Comunal, que acudió rápidamente al lugar, todo se desencadenó cuando un Fiat Uno experimentó el desprendimiento imprevisto de su neumático delantero izquierdo. Esta falla mecánica hizo que quien iba al volante perdiera por completo la estabilidad del vehículo, culminando con un despiste a la vera de la traza.

Las fuentes oficiales confirmaron que el coche era manejado por Marcelo Alejandro Churruarín (50). Lo acompañaban Jemina Fleita (38), Kevin Churruarín (18) y un menor de 15 años. Todos los integrantes son oriundos de la vecina ciudad de Mercedes.

De Chivilcoy