Javier Milei nuevamente en SRA: Reafirmo su compromiso de eliminar retenciones, mercados logrados y comprometió mas reformas para el campo

En el marco de las celebraciones por sus 160 años, la Sociedad Rural Argentina (SRA) recibió este viernes 6 de noviembre al presidente de la Nación, Javier Milei, en su predio de Palermo. El encuentro reunió a más de 400 asistentes, entre delegados, directores y miembros del Consejo Federal de la entidad provenientes de distintos puntos del país, autoridades nacionales, representantes de la Mesa de Enlace y empresarios. Durante su exposición, el mandatario destacó la importancia del sector privado para el desarrollo económico, la competitividad y la generación de empleo.

Al comenzar su exposición, Milei agradeció la invitación del presidente de la SRA, Nicolás Pino, y destacó la trayectoria de la institución desde su fundación en 1866. En ese contexto, reconoció el aporte de generaciones de productores y empresarios que contribuyeron al desarrollo económico y productivo de la Argentina.

Buena parte de su intervención se dedicó a analizar la función empresarial como motor del crecimiento. Sostuvo que los empresarios cumplen un papel central en la identificación de oportunidades, la inversión, la innovación y la creación de puestos de trabajo, y remarcó que el desarrollo económico requiere condiciones que permitan asumir riesgos y competir.

En esa línea, destacó el vínculo entre la actividad empresarial y el empleo. “Un país productivo se construye con dos protagonistas que se necesitan mutuamente: el empresario y el trabajador. Sin empresarios que se animen, no hay trabajo que ofrecer, y sin trabajadores ni la mejor idea puede escalar”, expresó.

Balance económico y medidas para la competitividad

Durante su discurso, Milei repasó los principales indicadores macroeconómicos de su gestión y señaló que la inflación anual pasó del 211% registrado al inicio de su mandato a ubicarse actualmente en torno al 30%.

También destacó que, según las cifras presentadas, la reducción de impuestos acumulada equivale a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y se eliminaron más de 18.000 regulaciones y trabas administrativas.

En materia de actividad económica, sostuvo que el país acumula un crecimiento superior al 10% desde diciembre de 2023, y señaló que la economía continúa expandiéndose pese a las dificultades del contexto internacional.

El mandatario reafirmó que el equilibrio fiscal constituye uno de los pilares centrales de su programa económico y explicó que la estrategia oficial para mejorar la competitividad se basa en la reducción de impuestos, la desregulación, la apertura comercial y la disminución de costos para la producción.

“La competitividad se construye haciendo que sea más fácil montar negocios en el país, tanto a nivel burocrático como a nivel tributario”, señaló.

El campo, las retenciones y la apertura de mercados

Al referirse específicamente al sector agropecuario, Milei reconoció el impacto que tuvieron históricamente las restricciones y la carga tributaria sobre la actividad, y destacó las medidas adoptadas por su administración para modificar esas condiciones.

“Gracias a eso pudimos presentar un plan consistente de baja permanente de retenciones que le brinda más previsibilidad al sector agropecuario y trabajamos sin descanso para poder eliminar este invento nefasto para siempre”, afirmó.

En materia de seguridad rural, mencionó que la Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto de ley que endurece las penas contra el vandalismo rural, una iniciativa vinculada con la protección de la propiedad privada y de los establecimientos productivos.

El presidente también se refirió a la inserción internacional de la Argentina y destacó los avances en acuerdos comerciales con la Unión Europea, Singapur y Estados Unidos, así como las negociaciones con EFTA y la solicitud de adhesión al acuerdo transpacífico.

Según indicó, el Gobierno lleva más de 500 aperturas de mercados y busca ampliar las oportunidades de exportación para los sectores productivos nacionales.

En relación con las inversiones, señaló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) registra solicitudes de proyectos por más de 210.000 millones de dólares, vinculados con distintas actividades productivas.

Además, destacó el desempeño de sectores estratégicos como la energía, la minería, la economía del conocimiento y el agro, y su contribución a la generación de divisas y al crecimiento económico.

Hacia el cierre, Milei volvió a poner el foco en los empresarios y productores como protagonistas del desarrollo nacional y reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar impulsando reformas para mejorar las condiciones de inversión y producción.

“Cuando digo que quiero más empresarios, estoy diciendo que quiero más empleo, más oportunidades y mejores ingresos para todos los que trabajan”, sostuvo.

Finalmente, Milei reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar impulsando reformas para mejorar las condiciones de inversión y producción, e invitó a los empresarios a seguir apostando por el desarrollo del país. “Ustedes sigan haciendo lo que mejor saben hacer: arriesgar, producir y ganar mercados. Inviertan, contraten, innoven”, concluyó.