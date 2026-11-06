Entidades de bien publico de 9 de Julio impulsan un petitorio comunitario, para que la ruta nacional 5 se convierta en Autovia

Este jueves 5 de noviembre en la sede de la Casa del Centenario de la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, un grupo de cinco instituciones lanzaron una campaña invitando al resto de las entidades para firmar un petitorio pidiendo la tan necesaria obra de la Autovía de la Ruta Nº 5.

El trabajo institucional de la ciudad se dio a conocer en conferencia de prensa informando sobre la labor que se viene desarrollando desde hace varios años en silencio, y que en 2026 cobra mayor fuerza con la unión de la comunidad organizada.

Participan de esta convocatoria, la Cámara de Comercio e Industria, la Sociedad Rural, el Rotary Club, el Club de Leones y Bomberos Voluntarios de 9 de Julio. En la medida que se sumen clubes, sociedades de fomento, como así otras entidades, se considera que el pedido a elevar a la Cámara de Diputados tendrán más fuerza.

En primer término, el Presidente de la Cámara de Comercio, Diego Baztarrica comentó que «esta convocatoria nos preocupa a todos, la esperada y deseada Autovía de la Ruta Nº 5. Se hizo la convocatoria para que se sumen más instituciones de 9 de Julio, para hacer un petitorio. La idea es trasladar esta inquietud al resto de las ciudades».

Por su parte, Hugo Villa se refirió a la insistencia, a una reiteración del reclamo que se viene realizando desde hace varios años. Habló de la unión de las entidades, coincidiendo en elevar el petitorio, para «que se concrete de una vez por todas la tan ansiada Autovía». Anticipó Villa que el petitorio es «breve y conciso», teniendo en cuenta que sentido del pedido salta a la luz y no es necesario mucho para agregar ante la realidad de tantos años.

En este último tiempo se incrementó mucho el tránsito, con el agregado la circulación del tránsito por la obra de Vaca Muerta, ante la congestión.

El petitorio será elevado a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Si bien la convocatoria surge de cinco entidades, se invita a las instituciones, entidades que quieran sumarse a adherir al reclamo para reforzar el pedido. Se invita a otras ciudades que se sumen, utilizando la misma metodología y el mismo texto, para que dar fuerzas ante la Comisión de Presupuesto «para tener más posibilidades de ser atendido el reclamo».

Los representantes de Rotary Club y del Club de Leones informaron que se pusieron en contacto con los representantes de la entidad de otras ciudades, para que se adhieran, del mismo modo que ocurre con representantes de otros sectores como Sociedad Rural y la Cámara de Comercio.

Los representantes de instituciones que quieran adherir al petitorio pueden pasar por la Cámara de Comercio de 9 de Julio (Av. San Martín 1223) de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Se podrá adherir hasta el 20 de noviembre de 2026