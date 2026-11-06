Juegos Bonaerenses: La intendente Gentile recibió a medallistas nuevejulienses

Este mediodía, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió en su despacho a deportistas que obtuvieron medallas para la delegación nuevejuliense que participaron de las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2026, desarrolladas en la ciudad de Mar del Plata, y que se destacaron en distintas competencias

Durante el encuentro, la jefa comunal además de felicitar a los deportistas por su desempeño y esfuerzo, fue dialogando con ellos tanto jóvenes como adultos, como así también profesores que acompañaron a los deportistas.

Acompañada por el Director de Deportes, Ariel Pesce y la Directora de Adultos Mayores, Norma Olivera, Gentile también resalto tras escucharlos, la dedicación y el compromiso que demostraron a lo largo de la competencia.

Cabe destacar que los medallistas locales fueron: Medallas de oro: Rocío García (Natación), Jerónimo Escalada (Taekwondo) y el equipo de Newcom +60. Medalla de plata: Fútbol Tenis de adultos mayores.

Medallas de bronce: Ana Gentile (1.200 metros para trasplantados), Thais Ávalos (Taekwondo), Emanuel Zubiría (Tenis de Mesa) y el equipo de Fútbol 11 femenino.

La recepción permitió reconocer a los representantes locales por sus logros deportivos y poner en valor el trabajo que realizan diariamente para superarse y representar al partido de Nueve de Julio en competencias provinciales.