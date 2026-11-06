06/11/2026   Deportes

Se juega la 6ta. fecha y habrá futbol desde hoy viernes y hasta el lunes 9

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Se pone en juego hoy viernes la  6ta. fecha del Torneo de futbol la Liga Nuevejuliense de Futbol de la Primera División A, donde en partidos adelantado a las 21:30 juegan en Patricios, Atlético Patricios que recibe a French. El equipo de Patricios requiere sumar puntos, ya que con cinco partidos disputados no ha sumado.

El segundo partido adelantado se jugara mañana sábado entre  el CAN y 18 de Octubre, que se suman a los partidos que se disputaran por la 14ta. fecha del Ascenso.

En tanto que el domingo se completara la fecha con el clásico entre Agustín Álvarez y San Agustín. En el Estadio Ramon N. Poratti, el líder del torneo, Atlético  9 de Julio recibió a Libertad, otro partido de clásico y cierra la jornada San Martin y Once Tigres.

Por su parte el día lunes, en Facundo Quiroga, Atlético Quiroga enfrenta a El Fortin.

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A – 6TA FECHA
21.30 hs: Patricios – French

SABADO 7 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A – 6TA FECHA
16.30 hs: Naón – 18 de Octubre

ASCENSO – 14TA FECHA
16.00 hs: Def. de Sarmiento – 12 de Octubre
17.00 hs: Dudignac – La Niña
17.00 hs: Def de La Boca – Dennehy

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A – 6TA FECHA
16.00 hs: Ag. Alvarez – San Agustín
16.00 hs: 9 de Julio – Libertad
16.00 hs: San Martín – Once Tigres

Eventos 9 de Julio

LUNES 9 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A – 6TA FECHA
16.00 hs: Quiroga – El Fortín

 

Posiciones en el campeonato

Atl. 9 de Julio 13

Once Tigres 12

Atl. Naon  12

French 9

San Martin 8

Ag. Alvarez  7

San Agustin  7

Libertad 6

ATl. Quiroga 5

18 de Octubre 4

Atl. Patricios 0

Deja un comentario