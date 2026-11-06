Se juega la 6ta. fecha y habrá futbol desde hoy viernes y hasta el lunes 9

Se pone en juego hoy viernes la 6ta. fecha del Torneo de futbol la Liga Nuevejuliense de Futbol de la Primera División A, donde en partidos adelantado a las 21:30 juegan en Patricios, Atlético Patricios que recibe a French. El equipo de Patricios requiere sumar puntos, ya que con cinco partidos disputados no ha sumado.

El segundo partido adelantado se jugara mañana sábado entre el CAN y 18 de Octubre, que se suman a los partidos que se disputaran por la 14ta. fecha del Ascenso.

En tanto que el domingo se completara la fecha con el clásico entre Agustín Álvarez y San Agustín. En el Estadio Ramon N. Poratti, el líder del torneo, Atlético 9 de Julio recibió a Libertad, otro partido de clásico y cierra la jornada San Martin y Once Tigres.

Por su parte el día lunes, en Facundo Quiroga, Atlético Quiroga enfrenta a El Fortin.

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

PRIMERA A – 6TA FECHA

21.30 hs: Patricios – French

SABADO 7 DE NOVIEMBRE

PRIMERA A – 6TA FECHA

16.30 hs: Naón – 18 de Octubre

ASCENSO – 14TA FECHA

16.00 hs: Def. de Sarmiento – 12 de Octubre

17.00 hs: Dudignac – La Niña

17.00 hs: Def de La Boca – Dennehy

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

PRIMERA A – 6TA FECHA

16.00 hs: Ag. Alvarez – San Agustín

16.00 hs: 9 de Julio – Libertad

16.00 hs: San Martín – Once Tigres

Eventos 9 de Julio

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

PRIMERA A – 6TA FECHA

16.00 hs: Quiroga – El Fortín

Posiciones en el campeonato

Atl. 9 de Julio 13

Once Tigres 12

Atl. Naon 12

French 9

San Martin 8

Ag. Alvarez 7

San Agustin 7

Libertad 6

ATl. Quiroga 5

18 de Octubre 4

Atl. Patricios 0