Se juega la 6ta. fecha y habrá futbol desde hoy viernes y hasta el lunes 9
Se pone en juego hoy viernes la 6ta. fecha del Torneo de futbol la Liga Nuevejuliense de Futbol de la Primera División A, donde en partidos adelantado a las 21:30 juegan en Patricios, Atlético Patricios que recibe a French. El equipo de Patricios requiere sumar puntos, ya que con cinco partidos disputados no ha sumado.
El segundo partido adelantado se jugara mañana sábado entre el CAN y 18 de Octubre, que se suman a los partidos que se disputaran por la 14ta. fecha del Ascenso.
En tanto que el domingo se completara la fecha con el clásico entre Agustín Álvarez y San Agustín. En el Estadio Ramon N. Poratti, el líder del torneo, Atlético 9 de Julio recibió a Libertad, otro partido de clásico y cierra la jornada San Martin y Once Tigres.
Por su parte el día lunes, en Facundo Quiroga, Atlético Quiroga enfrenta a El Fortin.
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A – 6TA FECHA
21.30 hs: Patricios – French
SABADO 7 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A – 6TA FECHA
16.30 hs: Naón – 18 de Octubre
ASCENSO – 14TA FECHA
16.00 hs: Def. de Sarmiento – 12 de Octubre
17.00 hs: Dudignac – La Niña
17.00 hs: Def de La Boca – Dennehy
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A – 6TA FECHA
16.00 hs: Ag. Alvarez – San Agustín
16.00 hs: 9 de Julio – Libertad
16.00 hs: San Martín – Once Tigres
LUNES 9 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A – 6TA FECHA
16.00 hs: Quiroga – El Fortín
Posiciones en el campeonato
Atl. 9 de Julio 13
Once Tigres 12
Atl. Naon 12
French 9
San Martin 8
Ag. Alvarez 7
San Agustin 7
Libertad 6
ATl. Quiroga 5
18 de Octubre 4
Atl. Patricios 0
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