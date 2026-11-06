Bragado: Asaltaron una agencia de quiniela, y fueron atrapados a las pocas cuadras

Este jueves cerca de las 9 de la mañana, se recibe un alerta en el 911, dando cuenta del asalto que la agencia de quiniela ubicada en Tucumán e Irigoyen, había sido víctima de un robo.

Se consignó que un hombre junto a una mujer, habían ingresado simulando tener un arma en la cintura y tras intimidación sustraen cien mil pesos en cambio.

Constituido personal policial de la Policía Comunal Bragado y SubDDI, se entrevistan con el personal de la agencia , dando aviso de las características y vestimentas de los autores del hecho, al Centro de monitoreo Municipal.

Tras un rápido accionar informan que en plaza frente a estación de trenes había un masculino y una femenina de idénticas características.

Arriban uniformados al lugar e identifican a la pareja y tras la requisa logran incautar los elementos sustraídos y la aprehensión de ambos, quienes resultan ser mayores de edad, ambos de Bragado, incluso el hombre con nutridos antecedentes penales.

Fuente: Bragado es noticias