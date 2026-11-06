Vialidad Nacional frenó el aumento de peajes en la Ruta 5 y ordenó devolver lo cobrado de más

Apenas dos semanas después de haber convalidado un incremento tarifario de hasta el 330%, Vialidad Nacional resolvió dejar sin efecto el nuevo cuadro de peajes en la Ruta Nacional 5 y ordenó a la empresa concesionaria Pentavía volver a cobrar los valores vigentes con anterioridad. La medida afecta de manera directa a las estaciones de peaje ubicadas en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.

La determinación oficial se adoptó luego de que una serie de inspecciones técnicas constatara que la firma operadora —controlada por la constructora mendocina CEOSA— carecía de las máquinas, los equipos operativos y el personal mínimo indispensable para garantizar las tareas de mantenimiento de rutina y conservación a lo largo de los 546 kilómetros que unen Luján con La Pampa.

El retroceso administrativo expuso desajustes en los mecanismos de supervisión oficial. A partir de los plazos perentorios impuestos por la desregulación normativa impulsada por el Ejecutivo, los equipos técnicos debieron dar curso al pedido de ajuste presentado por la empresa sin haber completado a tiempo las inspecciones contractuales en el terreno. Una vez advertida la falta de infraestructura operativa, se dispuso la suspensión del cuadro para subsanar la omisión y frenar posibles reclamos legales.

Además de retrotraer las tarifas, el organismo vial impondrá una sanción económica a la concesionaria y la obligará a reintegrar a los automovilistas y transportistas el excedente cobrado entre mediados de octubre y el 2 de noviembre. El valor de la multa y el procedimiento operativo para acreditar los montos a los usuarios se formalizarán en los próximos días a través de una resolución oficial.

Con la reactivación del esquema previo, las motocicletas quedaron nuevamente exentas del pago de peaje, evitando abonar los $2.131,09 con TelePase o los $4.262,18 fijados para el cobro manual. En el caso de los automóviles, el importe con dispositivo electrónico descendió de $4.262,18 a $1.787,10. Para los vehículos pesados, el alivio resulta determinante: las unidades de carga de tres ejes pasaron de $12.786,52 a $5.361,30, los camiones de cinco ejes bajaron de $21.310,88 a $7.184,40, y las configuraciones de ocho ejes retrocedieron de $38.359,59 a $8.935,50.

La rebaja tendrá carácter provisorio hasta tanto la firma demuestre que cuenta con el parque de maquinarias y las cuadrillas necesarias para cumplir con sus obligaciones. La Ruta Nacional 5 es una vía estratégica por la que transitan más de mil camiones diarios vinculados a la producción agropecuaria regional y al transporte de arenas silíceas con destino a Vaca Muerta. El contrato, firmado por un plazo de 20 años, contempla exclusivamente labores de mantenimiento y no prevé la ejecución de la obra de autovía demandada históricamente en la zona.

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), su coordinador Ricardo Lasca calificó lo sucedido como «un verdadero papelón que pone en evidencia la necesidad de tener en funcionamiento, cuanto antes, un ente de control con participación de los usuarios para que los concesionarios no hagan lo que quieran en perjuicio de la gente».