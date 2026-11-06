Horror en Chivilcoy: una beba fue internada con signos de abuso y su madre denunció al padre

Una denuncia por abuso sexual infantil conmocionó a Chivilcoy, donde una beba de nueve meses permanece internada en el Hospital Municipal luego de que su madre advirtiera lesiones e inflamación en sus partes íntimas. La mujer señaló a su pareja, padre biológico de la pequeña, como responsable de lo ocurrido y realizó una presentación ante la Justicia.

La situación se conoció a partir de un video que la madre difundió en redes sociales, en el que relató cómo descubrió las lesiones y decidió trasladar de urgencia a su hija al centro de salud. Según contó, antes de acudir al hospital intentó obtener explicaciones de su pareja, pero el hombre se retiró del lugar sin darle respuestas.

De acuerdo con el relato de la mujer, los médicos le informaron que la beba no presentaba signos de penetración, aunque sí lesiones compatibles con tocamientos. También indicó que recibió medicación preventiva para evitar posibles infecciones de transmisión sexual.

La denuncia quedó bajo investigación de la Fiscalía, con intervención de la Comisaría de la Mujer y el Juzgado de Paz de Chivilcoy, a cargo del doctor Banchero. Entre las medidas de protección dispuestas se estableció inicialmente una restricción perimetral por cinco días, una decisión que la madre cuestionó porque, según manifestó, no contemplaba al resto de sus hijos ni a ella.

Mientras reclama que se amplíen las medidas de protección y avance la investigación, la mujer pidió que se esclarezca lo sucedido. La causa deberá determinar las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades a partir de las pruebas médicas y judiciales.

En paralelo, vecinos de Chivilcoy convocaron a una manifestación para este jueves a las 17 en la Plaza 9 de Julio, con el objetivo de acompañar el pedido de justicia por la beba.