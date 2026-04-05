IPCVA redoblo en Expoagro su promocion en carnes vacunas

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ( IPCVA) eligió en los 20 años de Expoagro participar con un amplio stand además de auspiciar el auditorio ganadero de la muestra. Para ello el Instituto aposto a redoblar su mensaje de promoción de la carne vacuna argentina, además de recibir distintas visitas políticas, de productores y visitas internacionales.

La Expoagro también fue oportuno para el IPCVA, el anunciar sus próximas acciones internacionales, las Jornadas a Campo, como la que se realizara en 9 de Julio en el mes de junio y el Concurso Fans de la Carne Vacuna, un espacio dirigido a alumnos de 12/13 años del sistema educativo de todo el país.