Investigan a la leche de cabra, para la lucha contra el cáncer

Los científicos de AgResearch, una organización de tecnología agrícola Neozelandesa, descubrieron que un anticuerpo específico utilizado en tratamientos contra el cáncer podría producirse con éxito en la leche de cabra, lo que daría a los médicos una ventaja en la batalla para combatir la enfermedad.

Los anticuerpos monoclonales terapéuticos (mAbs) representan una de las clases más importantes de proteínas farmacéuticas para tratar enfermedades humanas. La mayoría se producen en células de mamífero cultivadas, lo cual es costoso y limita su disponibilidad. Las cabras, que logran un buen equilibrio entre un tiempo de generación relativamente corto y una abundante producción de leche, presentan una plataforma alternativa para la producción rentable, flexible y a gran escala de mAb terapéuticos.

«Los anticuerpos son las principales armas de nuestro sistema inmunológico», dijo el Dr. Goetz Laible, científico de AgResearch.

En esta última investigación, publicada en bioRxiv, el Dr. Laible y sus colegas se enfocaron en un tipo específico de anticuerpo monoclonal (mAb), llamado cetuximab. «Los anticuerpos monoclonales son importantes para combatir el cáncer porque pueden reconocer un objetivo único y específico», dijo el Dr. Laible al portal Newshub.

«Su potencial terapéutico reside en su objetivo extraordinario que, en el caso de un agente terapéutico contra el cáncer, puede identificar las diferencias entre las células cancerosas y las células normales».

En un intento de producir el mAb Cetuximab, que está aprobado para el tratamiento contra el cáncer y se utiliza comercialmente bajo la marca Erbitux, los científicos insertaron genes especiales en el genoma de las células de cabra.

Según consta en bioRxiv, se generaron varias líneas de cabras transgénicas que producen cetuximab en su leche. Se seleccionaron dos líneas para la caracterización detallada que mostraron genotipos estables y niveles de producción de cetuximab de hasta 10 g/L. El mAb pudo purificarse fácilmente y mostró características mejoradas en comparación con Erbitux, con mayor efectividad y un mejor perfil de seguridad.

«Aparte de este cambio en su leche, que contiene el agente terapéutio, las cabras modificadas genéticamente son animales sanos y normales», dijo el Dr. Laible. Y destacó que el estudio validó a las cabras como una «excelente plataforma para la producción rentable a gran escala de mAbs terapéuticos funcionales».

La posibilidad de utilizar cabras para crear los mAbs es «especialmente atractiva para Nueva Zelanda», agregó. «Nuestros animales tienen un excelente estado de salud y están libres de muchas enfermedades nocivas que son comunes en otros países. Sumado a la experiencia líder de Nueva Zelanda en genética de animales de granja y tecnologías reproductivas, capacidades de procesamiento de leche de calidad y sistemas agrícolas eficientes».

Fuente: Bioeconomía