Inundación: Municipalidad llevo adelante el recambio de tubos y deconstrucción de caminos

La secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio continúa desarrollando trabajos de mejora y reconstrucción de caminos rurales en distintos puntos del distrito, con el acompañamiento de equipos de Vialidad Nacional.

En este marco, se ejecutan tareas en el denominado Camino Fantasma (tramo 077-13), donde operan una retroexcavadora y una motoniveladora, avanzando en acciones destinadas a mejorar las condiciones de transitabilidad.

Asimismo, se llevan adelante trabajos complementarios en el camino P-8, que une las localidades de Morea y Dudignac, con el objetivo de restablecer y garantizar la circulación vehicular en un sector clave para la producción y el tránsito rural.

Desde el área se destacó que estas intervenciones forman parte de un plan integral que se replica en otros puntos del partido, priorizando los sectores más afectados y dando respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos.