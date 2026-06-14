Intento de robo boquetero al Banco Provincia de Baradero: hay doce detenidos

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a 12 sospechosos acusados de intentar robar la sucursal del Banco Provincia de la localidad de Baradero con un boquete, al estilo del audaz golpe al banco Rio de Acassuso cometido en 2006.

Los operativos, a cargo de la Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos de la fuerza provincial junto al Grupo Halcón, continuaban al cierre de esta nota, con un expediente a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón con el magistrado Jorge Rodriguez. Entre los sospechosos hay once hombres -entre ellos, un uruguayo– y una mujer.

La banda, aseguran fuentes claves del caso a Infobae, había sido investigada durante los últimos 20 días. Barajaron dos posibles blancos, según la inteligencia policial recolectada: la sucursal de Baradero del Banco Provincia, ubicada en la calle Laprida, o la de Morón, lo que dio intervención a la Justicia federal de esa jurisdicción, al ser el Banco Provincia un objetivo público.

Por lo pronto, se desconoce la profundidad del boquete cavado. La Policía Bonaerense no había ingresado a verlo pasadas las 9 AM; varios de los detenidos fueron hallados con barro en sus ropas. También controlaban una casa contigua al banco.

Aprovechando el feriado largo y el consecuente vacío edilicio de la zona comercial, la organización criminal se había instalado en un terreno baldío lindero a la entidad bancaria ubicada en Fray Justo Santa María de Oro y Boedo. El plan avanzaba según lo previsto por los delincuentes, quienes ya se encontraban perforando una de las paredes laterales de la estructura para ganar acceso directo a las cajas y bóvedas.

La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado secuestró varias herramientas -palas, amoladoras y discos de repuestos, mazas, alicates-, bolsas de escombros que no llegaron a ser llenadas, dos pistolas y cuatro celulares que podrán ser peritados. También se secuestraron dos camionetas, una Iveco Daily blanca y una Volkswagen. La patente de la Iveco se vincula a un hombre porteño dedicado, en los papeles, al negocio inmobiliario. Esa patente está vinculada a una deuda de casi 3 millones de pesos en infracciones de tránsito impagas en zonas como La Matanza y Vicente López. La patente de la camioneta Volkswagen, curiosamente, estaba tapada con barro al momento del hallazgo.

Llama la atención la presencia de un uruguayo en la banda. Los delincuentes acusados de intentar el robo boquetero más audaz de la historia reciente, precisamente, eran uruguayos, entre ellos, tres hampones ligados a la barra del club Nacional.

Se trata de la banda detenida en septiembre de 2024 por la Justicia de San Isidro, acusada de cavar la espectacular estructura de 150 metros de largo que conducía a un banco del centro de la localidad. La obra requirió una compleja ingeniería, que comenzó con el falso alquiler de un local que funcionaba como frente y acceso al banco. Allí, en viejo un taller mecánico, la banda había montado su fachada: un negocio de placas para la humedad.

La Policía Bonaerense encontró en el lugar un obrador con un sistema de ventilación que garantizaba el flujo de aire y un tendido eléctrico que proporcionaba iluminación y energía. Había varios taladros entre las herramientas. Las pareces del túnel habían sido encofradas para evitar su derrumbe.

Diego Merladet, alias “La Cocona”, otro miembro de la barra de Nacional investigado por su posible rol en el planeamiento del asalto fallido, fue asesinado en Canelones en agosto de 2024.