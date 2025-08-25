Intensa labor de Policía ante faltas en el tránsito del distrito de 9 de Julio

Desde Policia Comunal de 9 de Julio, a cargo del Comisario Inspector, Carlos Barrena, informo que el Personal Policial procedio en las ultimas horas a la aprehensión del ciudadano Barri Gustavo quien se encontraba en estado de ebriedad produciendo desorden en domicilio de la calle Mistral al 1500 de este medio. Aprehendido alojado seccional Policial a disposición Juzgado de Paz Local.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD – DESOBEDIENCIA – INFRACCION LEY DE TRANSITO – APREHENSION AUTOR Y SECUESTRO CICLOMOTOR.

En otro orden, el informe detalla que Personal Policial tambien aprehendio en la via Pública a un masculino mayor de edad domiciliado en este medio quien al observar la presencia Policial intenta huir en su motocicleta la que carecía de documentación, procediendo al Secuestro de la misma por Infracción Ley de Tránsito. Aprehendido alojado seccional Policial local, ciclomotor secuestrado en depósito Judicial. Intervención Dpto. Judicial Mercdes.

OPERATIVOS – INFRACCIONES DE TRANSITO – SECUESTRO DE VARIAS MOTOS Y UN AUTOMOTOR.

También desde la Policía Comunal en conjunto con Policía Rural, Policía Vial y personal de Tránsito y Guardia Urbana Municipal en el transcurso del fin de semana llevaron a cabos diversos Operativos de tránsito, labrándose en consecuencias diferentes infracciones a la norma legal vigente y SECUESTRO de un automotor por falta de documentación y once (11) motocicletas por falta de documentación y caños de escapes adulterados lo que produce alteración a la sonoridad pública y molestia a todos los vecinos. Ciclomotores secuestrados en depósito Judicial a disposición Juzgado de Faltas Municipal local.

DAÑOS EN SECTOR JUEGOS PARQUE GENERAL SAN MARTIN

Por ultimo se informó que desde la Seccional de policia se esta abocado al esclarecimiento del presente hecho vandalico producido en juegos del citado Parque Municipal y tras tareas investigativas y vista de material fílmico, proceden a la identificación de dos jóvenes menores de edad domiciliado en este medio quienes resultan ser los responsables de los daños denunciados. Intervención Dpto. Judicial Mercedes.