INTA: Qué híbridos se destacaron y cómo respondieron a distintos ambientes

Los ensayos en siembras tempranas —realizados por el INTA Marcos Juárez, CREA Sur de Santa Fe y el INTA Oliveros— reúnen información del sudeste y sur de Córdoba y de Santa Fe para comparar el comportamiento agronómico de los materiales en distintos ambientes. Durante una jornada de actualización técnica organizada por la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez del INTA —Córdoba— y la región CREA Sur de Santa Fe, se presentaron los resultados.

Federico Pagnan, jefe de la AER INTA Justiniano Posse, quien estuvo a cargo de la presentación de la red de Marcos Juárez, señaló que desde hace siete campañas se evalúa el potencial de rendimiento, la estabilidad y el comportamiento sanitario de los híbridos en diferentes ambientes productivos.

Durante la campaña 2025/26 participaron 30 híbridos de 18 empresas, evaluados en nueve localidades: Bell Ville, Marcos Juárez, Inriville, Justiniano Posse, Camilo Aldao, Arias, Canals, Mattaldi y Río Cuarto, bajo condiciones reales de producción.

“Fue una campaña excelente para el maíz temprano. Partimos con buena recarga y buenas lluvias en primavera. Después las precipitaciones se cortaron, pero los ambientes con mayor capacidad de almacenaje atravesaron ese período sin mayores problemas y obtuvimos muy buenos resultados”, explicó Pagnan.

El rendimiento promedio de la red fue de 12.683 kilogramos por hectárea, con variabilidad entre ambientes. Marcos Juárez registró el mayor promedio, con 15.866 kg/ha, seguido por Bell Ville (14.147 kg/ha), Inriville (13.528 kg/ha) y Justiniano Posse (13.163 kg/ha). En el otro extremo se ubicaron Río Cuarto (10.830 kg/ha) y Mattaldi (8.878 kg/ha).

Entre los 30 híbridos evaluados, NS 7765 VIP3, de Nidera, obtuvo el mayor rendimiento promedio de la red, con 13.428 kg/ha. Lo siguieron BASF 5575 VT3P, con 13.377 kg/ha; NK 825 VIP3 CL, de Syngenta, con 13.337 kg/ha; DK73-73TRE, de Bayer, con 13.273 kg/ha; y ACA 471 VIP3, con 13.060 kg/ha.

Pagnan señaló que “la red permitió identificar diferencias en el comportamiento agronómico de los materiales”. Y añadió: “En varios híbridos de Bayer observamos una elevada tolerancia a altas densidades. Incluso en ciclos con poca oferta de agua, cuando la densidad fue mayor a la óptima, esos materiales prácticamente no perdieron rendimiento”.

El NS 7765 tiene una muy buena producción por planta y una espiga muy flexible, por lo que logra altos rendimientos con densidades normales. “El NK 825, en tanto, presenta un buen desempeño con densidades moderadas a altas, pero además tiene una gran capacidad para generar macollos fértiles cuando disminuye la población de plantas”, sostuvo.

Ensayos de CREA Sur de Santa Fe

Durante la jornada también se presentaron los resultados de la red de ensayos de CREA Sur de Santa Fe, integrada por 18 híbridos de 13 empresas, evaluados en la campaña 2025/26 en 12 sitios bajo condiciones reales de producción. Al igual que en la red del INTA Marcos Juárez, la campaña registró rindes récord.

El rendimiento promedio de la red fue de 13.882 kg/ha, con diferencias entre las tres subregiones evaluadas. La Subregión 3 —integrada por General Arenales, Eduardo, Teodelina y Villa Mugueta— registró el mayor promedio, con 14.365 kg/ha. Le siguió la Subregión 2, conformada por Camilo Aldao, Monte Buey, La Cesira y Escalante, con 14.320 kg/ha, mientras que la Subregión 1, integrada por Los Cardos, Colonia Medici, Clucellas y Chilibroste, promedió 12.571 kg/ha.

Los resultados mostraron un ordenamiento similar al observado en la red del INTA Marcos Juárez. ACA 471 VIP3 encabezó el ranking con un rendimiento promedio de 14.562 kg/ha, seguido por BASF 5575 VT3P (14.470 kg/ha), DK73-73TRE, de Bayer (14.403 kg/ha), AFA 32-06 VT3P (14.354 kg/ha) y LT3-02 TRE, de La Tijereta (14.125 kg/ha).

Entre los materiales resaltaron por su desempeño se encontraron NS 7765 VIP3, DK69-62 TRE, BASF 7349 VT3P y BRV 8181 PWU. Sobre BASF 7349, Pagnan indicó que “es un híbrido que viene mostrando un buen comportamiento tanto en siembras tempranas como tardías”.

Además, destacó ST 9939 VIPTERA3, desarrollado por el programa de mejoramiento de Stine en la zona de Venado Tuerto. “Fue uno de los materiales con mayor plasticidad reproductiva. Tiene el mayor índice de prolificidad de los híbridos que evaluamos y, aun con diferencias importantes de densidad, mantuvo el mismo rendimiento. En ambientes de alrededor de 13.000 kg/ha obtuvimos resultados similares con 80.000 y con 60.000 plantas logradas, lo que muestra una capacidad de compensación realmente alta”, sostuvo.

Ensayos en el INTA Oliveros

La presentación se completó con los resultados de la red de ensayos de INTA Oliveros, integrada por 22 híbridos evaluados durante la campaña 2025/26 en 11 sitios bajo condiciones reales de producción y con dos repeticiones.

La red incluyó evaluaciones en Runciman, Venado Tuerto, Rufino, Totoras, Las Rosas, Oliveros, Casilda, Gálvez, Cañada de Gómez, Pago de los Arroyos y Arroyo Seco. La campaña volvió a registrar muy buenos niveles de productividad, aunque la falta de precipitaciones durante diciembre y enero redujo los rendimientos en Cañada de Gómez, Pago de los Arroyos y Arroyo Seco.

El rendimiento promedio de la red fue de 12.525 kg/ha. Los mayores promedios se registraron en Runciman (15.788 kg/ha), Venado Tuerto (15.467 kg/ha), Rufino (14.930kg/ha) y Totoras (12.737 kg/ha). En el otro extremo se ubicaron Arroyo Seco (6.471kg/ha), Pago de los Arroyos (7.571 kg/ha) y Cañada de Gómez (9.505 kg/ha), los ambientes más afectados por el déficit hídrico.

Entre los 22 híbridos evaluados, BASF 5575 VT3 Pro obtuvo el mayor rendimiento promedio de la red, con 12.526 kg/ha. Lo siguieron NS 7765 VIP3, de Nidera (12.246 kg/ha); LT 3-02 Trecepta, de La Tijereta (12.229 kg/ha); DK73-73 Trecepta, de Dekalb (12.192 kg/ha); y DK69-62 Trecepta, también de Dekalb (12.014 kg/ha).

Pagnan señaló que, aunque hubo algunos cambios en el ordenamiento de los materiales, los resultados mantuvieron una alta coincidencia con los obtenidos en las redes de INTA Marcos Juárez y CREA Sur de Santa Fe. “Se repiten los materiales y eso genera buena información”, afirmó.

Rendimiento y adaptación por ambiente

Además de presentar los resultados de las tres redes de evaluación, Pagnan mostró un análisis que integra información de ensayos del INTA, CREA, Aapresid, las universidades y otros sitios experimentales independientes. El objetivo es caracterizar la respuesta de los híbridos frente a distintos niveles de productividad y definir en qué ambientes expresan mejor su potencial.

Para ello, los investigadores relacionan el rendimiento de cada híbrido con el rendimiento promedio del ambiente donde fue evaluado. Los materiales con una pendiente cercana a uno acompañan las variaciones del ambiente y se consideran estables. En cambio, aquellos con pendientes superiores a uno incrementan su rendimiento más que proporcionalmente cuando mejora el potencial productivo, mientras que los de pendiente inferior a uno mantienen un mejor comportamiento en ambientes de media a baja productividad.

No hay un híbrido que sea el mejor para todos los ambientes. Este análisis permite posicionar cada material según el ambiente donde mejor se adapta y aporta herramientas para definir su manejo, explicó.

A modo de ejemplo, analizó el comportamiento de algunos de los materiales con mayor cantidad de información disponible. Entre ellos destacó BASF 5575, que produjo un 7,2 % más que la media de los ensayos en los que participó y presentó una pendiente prácticamente igual a uno, lo que refleja un comportamiento estable entre ambientes. En el mismo grupo ubicó a ACA 471, con un rendimiento relativo 3,7 % superior a la media, y a DK73-73, con un 4,5 % por encima del promedio, ambos con una respuesta muy consistente frente a los cambios de productividad.

En cambio, NS 7765 mostró un comportamiento diferente. Aunque se ubicó por encima de la media en rendimiento relativo, presentó una pendiente superior a uno, característica que lo posiciona principalmente para ambientes de media a alta productividad. Por su parte, DK69-62 combinó un rendimiento relativo cercano al 4 % sobre la media con una pendiente de 0,86, lo que evidencia una mejor adaptación a ambientes de menor potencial.

Cuando comparamos híbrido contra híbrido aparecen diferencias que no se observan mirando solo el promedio. El DK69-62 supera al DK7220 y al DK7272 en ambientes demedia a baja productividad. Además, tiene buena caña y un secado rápido, mientras que en ambientes de más de 14.000 kg/ha resigna parte de su potencial, afirmó.

Durante la presentación, Pagnan analizó el comportamiento de otros materiales con distinta adaptación a los ambientes evaluados y remarcó el valor de integrar información de distintas redes para mejorar el posicionamiento de los híbridos. “Estos datos provienen de redes de INTA, CREA y Aapresid, realizadas en campos de productores y sin influencia de ninguna empresa semillera. Por eso creemos que generan información de mucho valor para la toma de decisiones”, sostuvo.

El técnico agregó que “la base de datos reúne información de un número mayor de híbridos que los presentados durante la jornada y puso ese material a disposición de productores y asesores interesados en consultar el comportamiento de materiales específicos”.