Inseguridad: Vecinos de El Provincial se reunirán con autoridades municipales y policiales. Solicitaran efectivos de policía en la localidad

En los últimos días vecinos de la localidad de El Provincial han manifestado su preocupación por una serie de hechos delictivos contra la propiedad privada en viviendas como así también en la sede del Club 18 de Octubre. Si bien comentaron a El Regional Digital son hechos menores, pero les empieza a preocupar porque esto se esta acrecentando, mucho mas que la localidad no cuenta con presencia de policía en el lugar y depende de la recorrida de móviles de la ciudad cabecera.

Al respecto, vecinos han presentado su situación de preocupación en la Delegación Municipal de El Provincial, quien ha convocado a una reunión entre los vecinos y autoridades municipales y de Policía Comunal de 9 de Julio.

Según información a la que accedió El Regional Digital hoy miércoles a las 20:30hs habrá de darse una reunión donde asistirá la Coordinadora de Delegaciones municipales y se espera la presencia del Sub Secretario de Seguridad y de Policia. Sin dudas la fuente consultada el pedido de los vecinos será contar con efectivos de policía en El Provincial