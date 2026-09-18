Guaminí: a cinco días de la tragedia sigue la búsqueda del quinto pescador desaparecido

Los equipos realizaron numerosas pasadas mediante rastreo con cabo fondeado y pinches, procurando detectar indicios que permitan localizar al pescador desaparecido.

El accidente se produjo al mediodía del sábado 12 , cuando un fuerte golpe de viento habría causado el vuelco de la lancha. En ese momento, la temperatura rondaba los 8 grados , mientras que en la madrugada siguiente, se dieron registros de tres grados bajo cero .

Las víctimas fueron los pescadores José Domingo Carrizo (84) con residencia en San Isidro, Carlos Augusto Pérez (71), de Capital Federal y José Luna (70), además de José Antonio Bianchi (52), el guía local que vivía en Balneario Cochicó, a 15 kilómetros de Guaminí. No trascendió la identidad ni la edad del pescador desaparecido.

La Laguna del Monte integran el sistema de las Encadenadas del Oeste y es un destino clásico para pescadores que llegan de todo el país.