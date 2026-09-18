En el operativo, que consiste en rastrillajes en la costa -son más de 100 kilómetros- y en la laguna que tiene una superficie de 175 kilómetros cuadrados, se utilizan una lancha de Bomberos local y embarcaciones de Tornquist, Bonifacio, Daireaux y Casbas, además efectivos policiales de Adolfo Alsina, Daireaux, Salliqueló y Tres Lomas. También se cuenta con un drone de la Sociedad de Fomento de Cochicó (SOFOCO).
Guaminí: a cinco días de la tragedia sigue la búsqueda del quinto pescador desaparecido
Después de cinco días de búsqueda infructuosa, este jueves continúan las tareas para encontrar al quinto pescador del accidente de la lancha que se dio vuelta el sábado 12 en la Laguna del Monte, en Guaminí, y que por ahora ocasionó la muerte de cuatro hombres.
Los equipos realizaron numerosas pasadas mediante rastreo con cabo fondeado y pinches, procurando detectar indicios que permitan localizar al pescador desaparecido.
El accidente se produjo al mediodía del sábado 12, cuando un fuerte golpe de viento habría causado el vuelco de la lancha. En ese momento, la temperatura rondaba los 8 grados, mientras que en la madrugada siguiente, se dieron registros de tres grados bajo cero.
Las víctimas fueron los pescadores José Domingo Carrizo (84) con residencia en San Isidro, Carlos Augusto Pérez (71), de Capital Federal y José Luna (70), además de José Antonio Bianchi (52), el guía local que vivía en Balneario Cochicó, a 15 kilómetros de Guaminí. No trascendió la identidad ni la edad del pescador desaparecido.
La Laguna del Monte integran el sistema de las Encadenadas del Oeste y es un destino clásico para pescadores que llegan de todo el país.
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