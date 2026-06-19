Incendio en una cosechadora en zona rural de 9 de Julio

El miércoles 17 de junio en horas de la noche fueron convocados los Bomberos Voluntarios ante un llamado en zona rural.

Se incendió una cosechadora en la zona rural entre Dennehy y Naón, que se utilizaba para realizar tareas rurales. El llamado se registró a las 21.30 horas y regresaron al cuartel después de la medianoche.



Intervinieron dos dotaciones móviles 5 y 7. Una dotación de 9 de Julio y otra de Patricios, una cisterna por la cercanía.

Una vez que llegaron al lugar después de recorrer varios kilómetros el incendio estaba generalizado.