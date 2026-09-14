“Me encanto hacerlo”: Las primeras palabras de la patinadora Cata Legnoverde tras clasificar en el Nacional Absoluto de San Juan

Este sábado 12 continúo disputándose el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico en la ciudad de San Juan en el Velódromo “Vicente A. Chancay”, y del que participan mas de 500 patinadores y patinadoras en distintas categorías.

En la oportunidad la patinadora nuevejuliense, Catalina Legnoverde, bajo la dirección técnica del profesor Cesar Salas, donde en la categoría B Promo – Mini Infatil, de 10 años, Cata se ubicó entre las 20 mejores del país.

Siguiendo las directivas de su entrenador, realizo un muy buen desplazamiento de saltos, trompos y figuras obligatorias en la pista, la cual compartió con 24 patinadoras de toda la Argentina quedándose con el puesto 20.

Para llegar a este Campeonato nacional en San Juan, primero debió clasificar semanas atrás en Cipolletti, Rio Negro, y desde el entorno familiar de Cata resaltaron que este es su primer campeonato nacional Absoluto. Su objetivo era clasificar y llegar a la final.

Tras entregar todo en la pista, salió solo conociendo el resultado parcial, acercándose “nos dijo me encantó hacerlo con una gran sonrisa., ese es nuestro podio”, destacaron desde la familia.

Felicitaciones CATA, que se suma al logro de días atrás de su otra compañera, Zoe Bravo pero en otra categoría, bajo la dirección de técnica, de Cesar Salas.