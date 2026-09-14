Se disputo una nueva fecha de hockey femenino

Se reinició el ultimo sábado la disputa de la competencia oficial de Hockey, que organiza la Asociación del Centro de la Provincia, con la tercera fecha del Torneo Clausura femenino.

En nuestra ciudad, el Club Atlético recibió la visita del Club Ciudad, de Bolívar, entidad ésta que no cuenta con primera división, de manera que jugaron las tres categorías formativas más Sub 14 “B”, que es promocional, de modo que no juega por puntos.

En primer término, el local se impuso en el partido amistoso por 6 a 0; luego, ya por el campeonato, en Sub 14, también hubo goleada, 4 a 1, demostrando su superioridad de entrada, con gol de Antonia Zúñiga Pírez a los 11’, que aumentaron Pilar Onel a los 17’, Mora Delgado a los 29’ y Clara Romero a los 41’, descontando la visita sobre el final del partido.

En Sub 16, el Millonario cuenta con cinco jugadoras que integraron la Selección de la Asociación que la semana pasada se clasificó 3ª en el Torneo Argentino, de modo que Ciudad tomó sus precauciones, con un planteo muy defensivo, que le resultó exitoso hasta el tercer parcial, cuando las goleadoras locales lograron superar la defensa rival con habilidad y en tan sólo 4 minutos llegaron los goles: a los 36’ y 37’ de Inés Ibarra y a los 40’ de Francisca Zúñiga Pírez, descontando de nuevo sobre el final las Bolivarenses, terminando el partido con la victoria local por 3 a 1.

Y completó la fría jornada, con la cancha en perfectas condiciones a pesar de la lluvia caída, el partido de Sub 19, que resultó más parejo, porque el conjunto visitante jugó muy bien, con un gol de entrada, a los 5’, de corner corto, pero Atlético supo reaccionar y 5’ más tarde igualó por intermedio de Camila Simonelli y no se conformó y siguió atacando, logrando así el gol de la victoria a cargo de la misma jugadora a los 27’, para completar esta exitosa jornada local, imponiéndose 2 a 1.