Illinois en Acción: Se desarrollo una Jornada a Campo sobre maíz en 9 de Julio

La empresa Illinois de GDM desarrollo en la ultima semana una Jornada a Campo con foco en maíz de la campaña 25/26.

Fue en un lote, cuyo ensayo estuvo a cargo de NT Agro, y donde antes de su siembra el terreno sufrió inundación, y el productor debió retrasar su siembra.

Durante la jornada técnicos de Illinois, productores y agrónomos profundizaron sobre densidad de siembra, materiales, fertilización, comparativos de rendimientos, investigación y nuevos desarrollos de maíces de la compañía.

Al respecto el Ing. Agr. Esteban Galeano, de Posicionamiento de Producto Illinois, junto al Ing. Agr. Agustin Hoyos Responsable Zonal Illinois, para la región centro oeste de PBA, describo las características productivas de los maíces de la compañía dependiente de GDM.