Hoy miércoles se da una nueva presentación del Ciclo «Ensayos Abiertos»

La municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de cultura, impulsa, junto a sus espacios de formación musical y otros espacios educativos, el ciclo “Ensayos abiertos”.

Esta iniciativa acerca, de manera descontracturada, los ensayos a distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de difundir las propuestas musicales y dar a conocer el cronograma de presentaciones y conciertos anuales.

El próximo miércoles 24, a las 19 hs., en La Subasta Club, se presentará la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, dirigida por Gustavo Teves.

Más información en las redes de cultura: @cultura_9dejulio.