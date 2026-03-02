Hoy lunes 2 de marzo comienza la 1era. Campaña de Vacunación Antiaftosa en 9 de Julio

Arranca marzo y con ello dentro de todas las actividades, también se suma la Primer Campaña de Vacunación Anti Aftosa en todo el territorio argentino, excepto Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, reconocida como libre de la enfermedad.

Desde los días 2 y 9 de marzo y por 60 días, estas son las provincias que comenzarán con la vacunación: Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Pampa y San Luis.

Mientras que al norte como Jujuy, Catamarca y Tucumán iniciaron el primer ciclo en enero, mientras que regiones diferenciadas de Salta y La Rioja comenzarán en abril.

1er. campaña en 9 de Julio

En 9 de Julio, desde la oficina Senasa informaron que en provincia de Buenos Aires da inicio hoy lunes 2 de marzo y se vacunan todas las categorías del rodeo bovino del establecimiento, además de bubalinas sin excepción, por lo que obliga la inmunización en todos los predios ganaderos alcanzados por el programa.

Los productores tenedores de ganado vacuno en 9 de Julio pueden solicitar turno y retiro de las dosis en Funuesa, en Av. Vedia 447, Tel. 430170.

Campaña contra la brucelosis bovina

En paralelo con la aftosa, se llevará adelante la campaña obligatoria contra la brucelosis bovina, con alcance de terneras de 3 a 8 meses de edad.