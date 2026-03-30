Horror en Santa Fe: asesinó a balazos a un compañero de escuela e hirió a varios

Un alumno de 16 años ingresó armado a la Escuela Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, mato a un compañero e hirio a varios mas. El ataque fue concretado con una escopeta y el tirador fue detenido. La víctima tenía 13 años.

El hecho ocurrió en el horario del izamiento de la bandera (7.15 aproximadamente), cuando el alumno del tercer año sacó el arma y disparó al menos cinco veces. La escopeta estaba guardada en un estuche de guitarra.

«El tirador gritaba ‘sorpresa, sorpresa’ mientras disparaba», precisó el periodista Carlos Perg, de la Radio Libertad, adherente de Cadena 3 en la localidad de San Cristóbal.

NOTICIA EN DESARROLLO / Fuente e imagenes : Cadena 3