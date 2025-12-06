Horda de motos: El Municipio endurece su postura politica y anuncio una serie de medidas judiciales contra infractores en motos

Los motociclistas que en banda no solo vienen quitándole el descanso a los vecinos en horas de la noche, además de poner en peligro sus vidas y de terceros, también inquieta y molesta en el Municipio, que presionado por la acción de vecinos que terminaron solicitando reuniones con el Ejecutivo y presentando una nota en Concejo Deliberante, decanto en una nueva acción del Municipio de 9 de Julio en una ordenanza para contrarrestar el accionar de lo que denominaron «horda de motos».

En ese sentido, durante la mañana de este último viernes el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, Federico Aranda, presidió una rueda de prensa junto a la coordinadora de Tránsito, Daiana Molina y un grupo de Vecinos ante las acrecientes acciones de motociclistas que interrumpen la tranquilidad de la ciudad, especialmente en horas nocturnas.

En ese sentido los funcionarios municipales dieron a conocer las características de un Proyecto de Ordenanza, elevado al Concejo Deliberante en torno a la regulación de motocicletas en manada y con escapes libres, perjudicando la salud y el descanso de los vecinos nuevejulienses.

La normativa, remarcó Aranda, “establece un nuevo concepto en torno a la circulación de hordas de motos como un agravante, dadas las características de un manejo temerario”.

“Esto nos permitirá contar con nuevas herramientas para combatir estas prácticas”, resaltó el funcionario, poniendo de manifiesto que de esta manera la responsabilidad “caerá sobre la persona que conduce la moto, su propietario, o los progenitores en el caso de tratarse de un menor de edad”.

“Además se triplicarán los valores de las multas a quienes transgredan estas normativas y se secuestrarán los motovehículos involucrados no solamente en operativos, sino también aquellas que se encuentren estacionados, sumándose además una inhabilitación por dos años para quienes sean hallados responsables de los actos”, agregó.

Por otra parte también, el secretario de Gobierno adelantó que la referida ordenanza determina la aplicación de un programa de “probation”, mediante el cual los responsables de las infracciones estarán obligados a realizar tareas comunitarias.

Finalmente, se creará un registro oficial de infractores de tránsito que impedirá a los mismos el acceso a cualquier tipo de asistencia social de parte del municipio.

PROYECTO DE ORDENANZA

En respuesta a una problemática que viene generando crecientes reclamos en distintos barrios de la ciudad, el Ejecutivo ingresó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza con el objetivo de aplicar sanciones más severas frente a la circulación temeraria de motocicletas y el uso de escapes adulterados, prácticas que afectan la seguridad vial, la tranquilidad pública y la salud auditiva de los vecinos.

La iniciativa parte del diagnóstico de un fenómeno que, según se señala, dejó de ser una simple infracción para convertirse en un problema social.

Se trata de grupos de motos que circulan de manera coordinada, a alta velocidad o realizando maniobras riesgosas, muchas veces con caños de escape modificados que generan un nivel de ruido que vulnera las ordenanzas vigentes y altera la convivencia en los barrios.

El proyecto destaca que esta situación motivó reiterados reclamos vecinales tanto ante áreas municipales como en medios de comunicación, y recuerda que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 —junto con su adhesión provincial— faculta al Estado local a actuar para garantizar la seguridad y el bienestar comunitario.

Puntos importantes

Entre los puntos centrales, la propuesta crea la figura de “Circulación Agravada y Temeraria de Motovehículos (CATM)”, que abarca a dos o más motocicletas que actúen de manera coordinada incumpliendo normas de tránsito, produciendo ruidos molestos o entorpeciendo la vía pública.

A partir de esta definición, se establece un agravamiento de las multas, que pasarán a ser triplicadas cuando la infracción se cometa bajo esta modalidad, además de la aplicación de sanciones accesorias.

También se fija un régimen de responsabilidad solidaria, que alcanza al conductor, al titular registral del vehículo y, en caso de menores, a progenitores o tutores.

Uno de los artículos más severos aborda el uso de escapes adulterados: si se constata la presencia de estos dispositivos, la autoridad de control podrá disponer la incautación inmediata y el decomiso definitivo del motovehículo, tanto en circulación como estacionado en la vía pública.

El proyecto también prevé la inhabilitación para conducir por dos años para quienes sean sancionados por este tipo de conductas, y la obligatoriedad de realizar un Programa de Probación Comunitaria.

Además, la ordenanza crea un Registro Municipal de Deudores por Infracciones Graves, y establece que quienes mantengan impagas las sanciones, quedarán impedidos de acceder a programas o ayudas sociales municipales hasta regularizar su situación.

El proyecto será analizado en comisión en las próximas semanas y, de aprobarse, se convertiría en una de las normas locales más estrictas en materia de tránsito y control del ruido, con el objetivo de restablecer la convivencia y reforzar la seguridad en los espacios públicos del Partido de Nueve de Julio.