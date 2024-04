Honestidad de un bolivarense: le depositaron casi dos millones de pesos por error y los devolvió

Un punto. Ese fue el error que cometió una persona que le tenía que transferir 1.700.000 a Juan Porta, el hombre de Capital Federal. Y eso lo cambió todo. Por tipear un simple punto de más en el alias, el $ 1.700.000 que transfirió no fueron a parar a la cuenta de quien los estaba esperando para costear la operación de su madre y llegaron a la de un completo desconocido, pero coincidentemente que se llama de la misma manera.

Cuando Juan Porta, el hombre de Capital Federal, descubrió lo que había pasado, intentó comunicarse con su tocayo el bolivarense radicado en Laprida que había recibido el dinero por error pero no logró hacerlo hasta que le mandó un audio explicando la situación.

María Catalina Clark, esposa del bolivarense, publicó la historia de lo que les había sucedido en la red social Facebook: “Hoy tuvimos unos cuantos llamados de un celular 011 y, como siempre, lo rechazábamos. Hasta que atendimos porque ya era muy insistente. Y, ¡claro que sí!! No todos los días se equivocan y te llegan 1.700.000 pesos. Obvio que devolvimos el dinero. No era nuestro. Ojalá su madre salga bien de la operación Sr. Juan Porta (que no es “mi Juan Porta”) jajaja. Gracias Adolfo Porta – Nidia Macchiaroli. Elsa Canabal – Pedro Clark. ¡Sin dudas tuvimos los mejores padres!!!”.