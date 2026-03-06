Honda Argentina llega a Expoagro 2026 con importantes novedades en sus divisiones de negocios y una alianza estratégica con John Deere

Honda Motor de Argentina vuelve a decir presente en Expoagro 2026, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región que se realizara en San Nicolás, desde este martes 10 al viernes 13 de marzo, la empresa exhibirá un portfolio integral de productos que combinan calidad, tecnología, eficiencia y confiabilidad.

Sin dudas a la marca de Japon, la muestra Expoagro le trae muy buenos resultados. «Honda viene participando de manera ininterrumpida», aseguro a El Regional Digital, el Sub Gerente de Productos de Fuerza en Honda Motor Argentina, Ezequiel Caracoche.

Honda cuenta con una fuerte presencia en Argentina a traves de un amplio portfolio en autos, motos, cuatriciclos, motores de fuerza, bosque y jardín, marina, generadores eléctricos; y para esta edición, Caracoche anuncio novedades de la marca en Expoagro, y dentro de ello menciono en lo que hace a productos de fuerza, puntualmente motores estacionarios y motobombas, que son productos donde el principal usuarios es gente de trabajo, profesionales. Tambien grupos electrógenos o en lo que refiere a Jardinería.

Segun Caracoche, el cliente siempre busca un producto fiable, de calidad y ahí es donde nosotros nos destacamos pese a que hay mucha competencia de precios muchísimo más barato que nosotros, sin embargo es donde venimos liderando y la gente de campo lo utiliza mucho, tanto el motor estacionario como las motobombas», subrayo.

Dentro de las novedades, tambien menciono que el Cuatriciclo TRX420FM, adelanto que es el primer cuatriciclo de producción nacional de la marca y estara en la muestra.

La otra novedad con la que llega Honda Motor Argentina a Expoagro; es la alianza estrategica con John Deere Argentina, donde los clientes podran encontrar en un concecionario John Deere, toda la linea completa de fuerza, bosque y jardin», informo.

Esta es una alianza con John Deere, que para nosotros es muy importante, la trabajamos mucho tiempo y en el marco de esta alianza todos los concesionarios John Deere pueden trabajar productos de fuerza Honda. Creemos que hay mucha similitud en en el espíritu de las dos marcas, en busca de productos de calidad y que la gente de campo realmente valora mucho el modelo de John Deere, la asistencia de John Deere, y ahora lo va a complementar con un producto Honda. En Expoagro, ambas marcas lo van a anunciar en forma conjunta ahora en Expoagro», adelanto Ezequiel Caracoche