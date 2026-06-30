Homicidio de un joven en Chivilcoy: detuvieron en Carmen de Areco al presunto autor del crimen

Según informó la Secretaría de Seguridad, este lunes por la tarde personal del Gabinete Técnico Operativo de la Policía Comunal llevó adelante un allanamiento en la localidad de Carmen de Areco, donde fue detenido Derlis Eduardo Montani, de 37 años, domiciliado en Chivilcoy, acusado de ser el autor del homicidio.

El imputado quedó alojado en una dependencia policial fuera del ámbito de Chivilcoy, a la espera de su traslado a sede judicial. En uno de los domicilios allanados se lograron incautar proyectiles de distinto calibre

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron el trabajo realizado por el Gabinete Técnico Operativo de la Policía Comunal, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) Chivilcoy y el resto del personal policial que intervino en la investigación, en coordinación con la UFI N.º 3 del Departamento Judicial Mercedes, lo que permitió establecer el paradero del sospechoso y concretar su detención.

Si bien el hecho fue esclarecido con la identificación y arresto del presunto autor, las autoridades indicaron que la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia para avanzar con las diligencias correspondientes.

Fuente e imagen: De Chivilcoy