Hockey Masculino: Se disputan las semifinales este domingo

El próximo domingo 7 se llevarán a cabo las semifinales del Torneo de Hockey masculino de primera división, que organiza la Asociación de Hockey del Centro, como es sabido, con la participación en la Zona Zona “B” de los clubes Atlético 9 de Julio, Social y Sarmiento (Junín), Rivadavia (Lincoln), Saladillo H.C. y 25 Hockey Club y de la “A”, los clubes de la Asociación N.O.: Argentino (T. Lauquen), San Martín (Pehuajó), El Linqueño, Eclipse (G. Villegas) y C.A. G. Villegas.

Clasificaron para cuartos de final los 4 primeros de cada zona, que jugaron en Junín, con las victorias de Atlético sobre San Martín 5 a 4, Argentino sobre Social por ventaja deportiva tras empatar 0 a 0; Eclipse a Sarmiento 5 a 3 y Saladillo a C.A. Villegas 3 a 0.

De modo que ahora se enfrentan los ganadores, en Lincoln: Atlético con Argentino y Eclipse con Saladillo, de donde salen los finalistas que definen el 14 en Saladillo