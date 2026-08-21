Hockey femenino: Se reinicia el Torneo de Hockey de la AHCBA

El Hockey del Club Atlético 9 de Julio, informo que este sábado 22, a partir de las 10 hs., los equipos femeninos, visitan a su par del Club Huracán, de la ciudad de Carlos Casares, dando asi reincio al Torneo de Hockey Femenino de la AHCBA.

Por su parte en la categoría Damas Mayores, el Club Atlético recibe la visita del Club Ciudad, de Bolivar a las 12,30 hs, por la 8ª fecha de la Zona “A”, enfrentándose en la misma cancha en primer término San Martín con Huracán y en tercer lugar, se enfrentan Bragado Club con 25 Hockey, de 25 de Mayo.