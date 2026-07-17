Hockey Femenino: En la última fecha de Hockey, clásico local

Mañana sábado 18 se disputa la última fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, en las categorías femeninas, luego de diez jornadas, que comenzaron en el mes de marzo, con las divisiones Sub 14, Sub 16, Sub 19 y primera, más Sub 14 “B”, si bien no todos los clubes cuentan con ésta y aparte, se disputaron encuentros mensuales de las cuatro categorías formativas, que representan el futuro de los once clubes que integran esta Asociación.

El sábado, se juega el clásico local, en el que los equipos del Club Atlético reciben a los de San Martín, en partidos siempre muy disputados y ambos acompañados por sus parcialidades.

Para esta instancia, en la categoría menor, Sub 14, Atlético está ubicado 3° y San Martín 5°; en Sub 16, Atlético se consagró campeón anticipadamente y San Martín está 9°; en Sub 19, Atlético ya está clasificado Sub campeón y San Martín 4° y en primera, San Martín está 5° y Atlético 7°. Completan la jornada Huracán con Ciudad, 25 Hockey Club con El Linqueño, Rivadavia con Sarmiento y Bragado Club con Social.

Hockey masculino en Pehuajó

En cuanto al Torneo de Hockey masculino de primera división, Atlético juega el domingo a las 11 hs en Pehuajó frente al equipo de San Martín, de esa ciudad, categoría en la que lidera las posiciones a 2 puntos del segundo, Rivadavia.