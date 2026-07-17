En el Autodromo «Ciudad de 9 de Julio» se realizan obras y ya se planifican nuevas actividades

El Automoto Club Nuevejuliense continúa avanzando con distintas tareas de mejora y mantenimiento en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio «Guillermo Yoyo Maldonado», reafirmando el compromiso asumido por la actual Comisión Directiva de seguir fortaleciendo la infraestructura del principal escenario deportivo de la región.

En los últimos días se llevaron adelante importantes trabajos sobre el sector de boxes, donde se realizó el reacondicionamiento del alambrado ubicado sobre el paredón, mejorando la seguridad y la presentación general de un área clave para el desarrollo de las competencias.

Asimismo, se avanzó con la instalación de nuevos tableros de energía eléctrica sobre el paredón de boxes, una obra que permitirá optimizar los servicios destinados a equipos, pilotos y categorías que visitan habitualmente el autódromo.

Otro de los frentes de trabajo se centró en el proyecto de iluminación del predio. Durante esta etapa se completó el armado de las nuevas columnas de iluminación, las cuales quedaron preparadas para su próxima colocación, constituyendo un paso fundamental dentro del plan de modernización que impulsa la institución.

Paralelamente, la Comisión Directiva mantuvo una nueva reunión de trabajo en la que se analizaron diferentes propuestas vinculadas al calendario deportivo. Entre los temas abordados se destacaron alternativas presentadas por distintas categorías interesadas en desarrollar competencias en el trazado nuevejuliense durante los próximos meses, continuando así con las gestiones para ampliar la actividad deportiva en el escenario local.

Mientras tanto, gran parte de los esfuerzos están concentrados en los preparativos para recibir la esperada fecha doble del Turismo Promocional, evento que marcará una nueva visita de la categoría al autódromo y que promete un importante movimiento de equipos, pilotos y público durante todo el fin de semana.

Desde el Automoto Club Nuevejuliense se continúa trabajando de manera permanente en el mantenimiento, la mejora de los servicios tratando de concluir la primera etapa de trabajos y la planificación de nuevos eventos, con el objetivo de seguir posicionando al Autódromo Ciudad de 9 de Julio como uno de los principales centros de actividad del automovilismo bonaerense.

Próximamente se brindarán más novedades sobre las obras en ejecución y los eventos que formarán parte de la agenda deportiva de la institución.