Historico para el Rugby nuevejuliense: El rugbier Mateo Villalba convocado por la UAR

Días atrás se conoció que el rugbier del Club Atlético 9 de Julio, Mateo Villalba había sido convocado para ser participe de la Academia de la Unión Argentina de Rugby (UAR), clínica que se desarrollo este ultimo lunes 11 y martes 12.

La cita se dio en la Casa Pumas, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tras su participación, el Rugby del Club Atlético 9 de Julio recibió la comunicación de la UAR, que Villalba es convocado para la categoría juveniles de UAR.

Desde la sub comisión de Rugby de Atlético 9 de Julio destacaron que esta preselección significa un honor, un mérito de varios, en especial de mucha gente que trabaja silenciosamente en el rugby local invirtiendo mucho tiempo, dinero, a lo que suman empresas que en su responsabilidad social, canalizan inversiones en este deporte y otros.

Desde El Regional Digital, felicitamos a Mateo Villalba y a todo el Rugby del Club Atletico 9 de Julio.