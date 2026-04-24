Hipoterapia: Se desarrollo una charla de capacitacion en 9 de Julio

En el Salón Blanco se desarrolló el pasado sabado 18 una jornada de capacitacion impulsada por la Escuela de Equinoterapia de Nueve de Julio, sobre Hipoterapia, y que estuvo a cargo de la Asociación Olavarriense de Hipoterapia, con el objetivo de difundir el alcance terapéutico del trabajo con caballos en personas con discapacidad.

La actividad contó con la participación del Dr. Aldo Lauhirat, médico especialista convocado para la disertación, quien centró su exposición en una idea clave: diferenciar qué es terapia y qué no lo es.



Lauhirat subrayó que el concepto de tratamiento está ligado al pensamiento científico y al abordaje individual de cada paciente, alejándose de visiones simplificadas o “mágicas”. “El caballo no es terapeuta, no sabe a quién tiene sobre su lomo, pero es un facilitador extraordinario del trabajo profesional”, explicó, destacando que el vínculo con el animal genera un atractivo único que favorece la participación y el compromiso de quienes asisten.

Según se explicó, el término equinoterapia se ha popularizado de manera general, pero desde un punto de vista técnico refiere al uso del caballo dentro de un tratamiento, siempre guiado por profesionales. En ese marco, el especialista en Hipoterapia, subrayo que el caballo no realiza terapia por sí mismo, sino que potencia las intervenciones diseñadas por especialistas.

En cuanto a los beneficios, se detalló que estas prácticas permiten trabajar sobre patologías neurológicas, biomecánicas, cognitivas y conductuales, con resultados positivos que, no obstante, deben entenderse como parte de tratamientos complementarios y no excluyentes de otras disciplinas.

El Dr. Aldo Lauhirat, baso sus conocimientos acompañado por fundamentos científicos y la exposición de casos clínicos, buscando que el público pudiera visualizar de manera concreta los alcances de la hipoterapia.