Gruesa 26/27: El girasol se afianza en su siembra con más del 70 % implantado

La campaña gruesa gana ritmo, pero las condiciones para entrar a los lotes siguen marcando diferencias entre regiones. El Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) muestra progresos en la implantación, junto con dificultades por falta de piso, bajas temperaturas y sectores con excesos de agua.

Por su parte, el girasol fue el cultivo que más progresó durante la última semana, sumando 13,7 puntos porcentuales y llegó al 72,4 % de las 3,1 millones de hectáreas proyectadas. Las labores mantienen una ventaja de 7,2 puntos frente al promedio histórico, aunque en Santa Fe se registraron resiembras puntuales por daños de palomas.

Ese progreso convive en el centro bonaerense con focos de suelos saturados que, si persisten y se suman nuevas precipitaciones, podrían provocar pérdidas de superficie por anegamiento, especialmente en cuadros entre emergencia y primeras hojas. En cambio, hacia el oeste se observan limitantes de agua, en un escenario de humedad variable que marca diferencias entre las zonas de implantación del girasol.

El maíz con destino a grano comercial alcanzó el 50,5 % de las 8,4 millones de hectáreas previstas, tras un avance semanal de 3,2 puntos porcentuales. Los planteos tempranos están prácticamente finalizados y resta incorporar lotes en el sur de Buenos Aires.

En el centro-norte de Córdoba, donde se destinó una mayor superficie a fechas tempranas, los cuadros de Villa María y San Francisco presentan buenas emergencias y una condición de normal a excelente. A su vez, en otras regiones aparecen señales de recuperación tras las bajas temperaturas y la escasa radiación, mientras que en el centro-norte santafesino continúa la presión de cogollero, con controles en curso.

La soja cubre el 4,7 % de las 17 millones de hectáreas estimadas, luego de avanzar 2,4 puntos durante la semana. La implantación lleva un adelanto interanual de 2,9 puntos y supera en 2,5 puntos el promedio de las últimas cinco campañas. El movimiento se concentra en ambos núcleos y en el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires, donde la humedad superficial permite iniciar las tareas y ya hay lotes emergidos.

No obstante, el panorama cambia en el sur de Córdoba donde la falta de piso y el suelo frío siguen limitando la incorporación de cuadros de primera. El progreso regional alcanza el 5,4% y presenta una demora de 8,6 puntos respecto del promedio de los últimos cinco ciclos.

También comenzó la siembra de sorgo granífero, con una cobertura nacional del 10,5% sobre 750.000 hectáreas, una superficie similar a la del año anterior. El Núcleo Norte encabeza las labores con un 34%, seguido por el centro-norte cordobés, con un 20 %. Aunque la intención nacional permanece estable, existen ajustes regionales asociados principalmente a la competencia con maíz y soja.