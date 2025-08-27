Graves incidentes de violencia sufrió la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora: a él lo evacuaron y José Luis Espert huyó en moto

La caravana preelectoral que Javier Milei intentó realizar por Lomas de Zamora duró apenas cinco minutos: la comitiva quedó en medio de incidentes provocados por manifestantes que protestaban por el ajuste, por lo que el presidente debió ser evacuado de urgencia, mientras que José Luis Espert, el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, debió escapar en una moto.

El gobierno habla de «intento de magnicidio» y Javier Milei apunta a los «kukas tira piedras»

Los hechos se produjeron mientras que Milei y Espert, montados en una camioneta junto a candidatos como Maximiliano Bondarenko y Sebastián Parejes, primero y quinto de la lista de la tercera sección, circulaba por el centro de Lomas. Primero hubo insultos y silbidos y luego volaron algunos objetos hacia la comitiva.

El presidente fue transportado en otro vehículo lindero, junto a Karina Milei, mientras que algunos dirigentes, como Espert, debieron huir en moto para evitar ser atacados. En las imágenes difundidas por la televisión, se reportaron dos detenidos por la policía que estaba presente.

“En un momento, cayeron piedras muy cerca del presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías le tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, dijo Espert en TN.

Se trataba de un contexto hostil en la previa para el Gobierno. Había una doble marcha, donde había simpatizantes a la gestión libertaria y otros grupos que repudiaban la llegada de los Milei al sur del Gran Buenos Aires. Pese a las advertencias de Casa Militar, el mandatario decidió sostener la caravana, la cual fue tradicional para sus actividades electorales previo a su triunfo en 2023.

Desde La Libertad Avanza denunciaron que hubo empleados de la municipalidad que comanda el peronismo Federico Otermín infiltrados. Según pudo saber DIB, se presentó una denuncia penal para que se investugue lo ocurrido.

Pese a las advertencias de Casa Militar, el mandatario decidió sostener la caravana, la cual fue tradicional para sus actividades electorales previo a su triunfo en 2023.

Tras la agresión de este miércoles, uno de los primeros en expresarse sobre el tema fue el portavoz Manuel Adorni, que no había acudido a Lomas porque participaba de una actividad en el centro porteño.

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”, consignó en su cuenta de la red social X.

La presentación de Milei en Moreno será apenas horas antes de partir rumbo a Estados Unidos, en una nueva gira presidencial. El mandatario primero irá rumbo a la ciudad estadounidense de Los Ángeles y luego seguirá hacia Las Vegas.

Al primero de los destinos, Milei irá invitado por el economista Michael Milken, del Instituto Milken, en el que el primer mandatario ya estuvo el año pasado, y será para reunirse con empresarios en busca de inversiones. “Son 50 de los empresarios más importantes del mundo”, definieron de Milei a sus futuros interlocutores en el encuentro.

Al día siguiente estará en Las Vegas para encontrarse con empresarios hoteleros, en busca de promover más desarrollos en ese sector en suelo argentino. Tras ese encuentro volverá a la Argentina para estar presente el día de las elecciones en territorio bonaerense.

Hasta ahora, los operativos para las visitas electorales de Milei los manejó siempre la Casa Militar en coordinación con fuerzas federales. El lunes, en Junín, hubo incidentes entre militantes libertarios y manifestantes que casi terminan en un enfdrentamiento directo con Espert, que fue a desafiarlos. En esa ciudad, el intendente -también candidato- es Pablo Petrecca, de PRO.

Repudio de La Libertad Avanza

El tanto, La Libertad Avanza (LLA) repudió formalmente el culpó al kirchnerismo por la agresión recibida, al advertir que “cuando no hay argumentos se recurre a la violencia”. “Cuando no hay argumentos se recurre a la violencia. Y eso demostró el kirchnerismo hoy ”, criticó el partido en sus redes sociales.

A través de un mensaje, la fuerza política enumeró los logros de la gestión y acusó al kirchnerismo de “estar nerviosos” porque “saben que el sistema que ellos armaron se terminó”.

“En un año y medio, hemos bajado la pobreza del 52% al 31%. Es decir, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. 12 millones de personas que dejan de ser esclavos de los políticos. De un lado están los que tiran piedras, dejaron 52% de pobres y 54% de inflación mensual. Del otro los que bajamos el gasto público terminando el déficit fiscal, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y exterminamos la inflación”, enumeró.