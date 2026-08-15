Hoy Sábado 15: El Hogar del Niño realiza una feria de Juguetes

El trabajo del Hogar del Niño no solo esta en asistir a los mas de 40 niñas y niños que acuden al lugar todos los dias, y donde son asistidos en fortalecimiento educativo, acompañamiento en el conocimiento e interaccion, tambien la Comision Directiva lleva adelante un fuerte trabajo para generar recursos económicos y poder solventar los costos del funcionamiento del Hogar ubicado en Av. Urquiza y Av. Vedia.

En ese marco una de las herramientas que tiene el Hogar del Niño es su Feria Americana de indumentaria y calzado, informaron que para hoy sábado 15 desde las 13hs, habra de darse también una Feria de Juguetes con motivo del Dia del Niño que se celebra este domingo 16.

La entidad detallo que son juguetes en muy buen estado y cuyos valores parten desde 1.500 pesos. Tambien se podrá adquirir pendas de vestir para todas las edades • Calzado • Art. Varios