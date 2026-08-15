Hockey Masculino: Se juega la ultima fecha del torneo de la ACHBA

Este domingo se disputa la última fecha del torneo de Hockey masculino de la Asociación del Centro, de la que participan equipos de las Asociaciones del N.O. y de Cuenca del Salado; la jornada de competición se dará en la ciudad de Junín, utilizando las canchas de los clubes Sarmiento y Social.

El equipo del Hockey Masculino de Club Atlético 9 de Julio, aspira a lograr un nuevo título, pero dependiendo de los resultados por un final de campeonato realmente ajustado: se enfrentan el puntero (Eclipse, de Gral. Villegas, con 18 puntos) con el tercero (San Martín, de Pehuajó, con 16) y el segundo (el Club Atlético 9 de Julio, con 17 puntos), con el quinto, Rivadavia, de Lincoln, con 12 puntos), de modo que habrá que esperar los resultados de ambos para ver por lo menos los tres primeros puestos.