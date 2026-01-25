25/01/2026   Regionales

Grave accidente en la Ruta 65: falleció una persona y dos fueron trasladadas al hospital Capredoni

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada de este domingo 25 de enero entre Urdampilleta y Pirovano.

Se reportó un fatal accidente de tránsito en la Ruta 65 casi a la 1.20 de la madrugada de este domingo 25 de enero entre un auto y una Amarok. Como consecuencia del siniestro, que fue entre Urdampilleta Pirovano, el conductor del vehículo de menor porte perdió la vida y las dos personas que se encontaban en la camioneta fueron trasladadas al hospital Capredoni de Bolívar.

El fatal accidente fue en el kilómetro 320 de la Ruta 65entre el Palau y la bajada de transener. El impacto fue entre una camioneta Amarok y un auto Ford Focus. La persona fallecida era oriunda de Daireaux y los dos ocupantes de la camioneta, que tuvieron heridas leves, de Junín.

En el lugar, trabajó la Policía Destacamento Pirovanoambulancias de Urdampilleta y Pirovano y Bomberos Voluntarios de ambas localidades pertenecientes al Partido de Bolívar. También se hizo presente la Policía Científica y peritos para sus tareas y la fiscal Mónica Hernández.

Las últimas tareas realizadas fueron llevadas a cabo por los servicios de emergencia de Urdampilleta, dado que correspondía a su jurisdicción. El tránsito fue liberado pasadas las 8 de la mañana de este domingo, ya que se había interrumpido producto del accidente. (Fuente: Presente / Bolívar)

