Grave accidente en la Ruta 65: falleció una persona y dos fueron trasladadas al hospital Capredoni

Se reportó un fatal accidente de tránsito en la Ruta 65 casi a la 1.20 de la madrugada de este domingo 25 de enero entre un auto y una Amarok. Como consecuencia del siniestro, que fue entre Urdampilleta y Pirovano, el conductor del vehículo de menor porte perdió la vida y las dos personas que se encontaban en la camioneta fueron trasladadas al hospital Capredoni de Bolívar.

El fatal accidente fue en el kilómetro 320 de la Ruta 65, entre el Palau y la bajada de transener. El impacto fue entre una camioneta Amarok y un auto Ford Focus. La persona fallecida era oriunda de Daireaux y los dos ocupantes de la camioneta, que tuvieron heridas leves, de Junín.

En el lugar, trabajó la Policía Destacamento Pirovano, ambulancias de Urdampilleta y Pirovano y Bomberos Voluntarios de ambas localidades pertenecientes al Partido de Bolívar. También se hizo presente la Policía Científica y peritos para sus tareas y la fiscal Mónica Hernández.

Las últimas tareas realizadas fueron llevadas a cabo por los servicios de emergencia de Urdampilleta, dado que correspondía a su jurisdicción. El tránsito fue liberado pasadas las 8 de la mañana de este domingo, ya que se había interrumpido producto del accidente. (Fuente: Presente / Bolívar)