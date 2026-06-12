Persecución de película en la Ruta 5: cayó un delincuente y otro sigue prófugo

Un importante operativo policial desplegado sobre la Ruta Nacional 5 permitió la detención de uno de los autores de un violento robo a mano armada cometido en la ciudad de Suipacha, mientras que un segundo sospechoso continúa prófugo y es intensamente buscado en una amplia zona rural.

El hecho se inició cuando dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de 110 cc interceptaron a sus víctimas en Suipacha. Tras amenazarlas con un arma de fuego, les sustrajeron diversas pertenencias y escaparon a toda velocidad en dirección a Chivilcoy por la Ruta 5.

Tras el alerta emitido por el sistema de emergencias 911, se puso en marcha un operativo cerrojo coordinado entre centros de monitoreo y distintas fuerzas policiales de la región. La persecución se extendió durante varios kilómetros hasta las inmediaciones de Gorostiaga, donde los sospechosos quedaron prácticamente rodeados.

En ese momento se vivieron las escenas de mayor tensión. Al advertir que las fuerzas de seguridad les cerraban todas las vías de escape, los delincuentes decidieron separarse en plena fuga para intentar evadir el cerco policial.

Uno de ellos fue rápidamente alcanzado y reducido sobre la ruta. Se trata de Javier Flores, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Chivilcoy, quien quedó detenido a disposición de la Justicia. Además, los efectivos secuestraron la motocicleta utilizada durante el asalto.

Sin embargo, el segundo sospechoso logró escapar. Aprovechando la confusión generada durante el procedimiento, descendió del rodado y huyó a pie hacia los campos ubicados a la vera de la Ruta 5.

Desde entonces, efectivos policiales llevan adelante un amplio rastrillaje en la zona rural con el objetivo de localizar al prófugo. La búsqueda se concentra en campos, montes y sectores con abundante vegetación cercanos al lugar donde abandonó la motocicleta.

Mientras uno de los involucrados ya fue capturado, la fuga del segundo delincuente mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad, que continúan desplegando recursos para intentar dar por concluida una persecución que mantuvo en vilo a la región y que tuvo características propias de una escena cinematográfica.

Bragado TV