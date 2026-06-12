Tramo V de la Cuenca del Rio Salado: Provincia realizo una presentación en Alberti

Tal como informara El Regional Digital acerca de la reunion para este viernes 12 en la ciudad de Alberti, centrada en las obras de la cuenca del Rio Salado, cuyo encuentro se centro en tramo 5 que comprende desde el distrito de Alberti y hacia Junin.

De la reunion en Alberti, presidida por el Ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, participo el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de 9 de Julio, Federico Aranda, y donde se brindaron detalles sobre el estado actual del proceso licitatorio y las próximas etapas previstas para la concreción de la obra.

Del evento tambien participaron representantes de CARBAP; de Federación Agraria; de la Sociedad Rural Argentina; de la Asociación de Cooperativas Argentinas; Asociación de Productores Rurales de Alberti; la Cámara de Comercio e Industria de Alberti, Bragado y Chacabuco; la Federación de Acopiadores de Granos; el Colegio de Ingenieros Agrónomos; y Agricultores Federados Argentinos.



Segun informaron desde el Municipio, los trabajos proyectados forman parte de un plan integral destinado a mejorar el escurrimiento de las aguas, reducir el impacto de las inundaciones y fortalecer las condiciones para el desarrollo productivo de los distritos comprendidos dentro de la cuenca.

La jornada es una nueva reunión que viene realizando el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para debatir, conversar, generar participación y rendir cuentas en los territorios donde impactan las grandes obras que lleva adelante la provincia. En ese sentido, en Mar del Plata se realizó el encuentro para dar a conocer los avances de las obras de la Rambla y en San Antonio de Areco sobre la adecuación del cauce del río Areco.

Al respecto, Katopodis afirmó: “Hoy nos encontramos para presentar los avances de la licitación del tramo V del Plan Maestro del río Salado, una de las obras más importantes de la provincia de Buenos Aires” y continuó: “Venimos realizando presentaciones y rendición de cuentas en los territorios donde impactan estas obras, para que los municipios y especialistas puedan tener una participación conjunta y hacer un seguimiento muy riguroso de cómo se van cumpliendo las metas”.

“Presentamos también el Plan de Gestión del Riesgo Climático para prevenir y responder a los eventos cada vez más extremos. Este año nos enfrentamos a un nuevo episodio: el Niño que nos obliga a estar preparados en toda la región”, agregó Katopodis.

Con el financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Ministerio se encuentra evaluando las ofertas presentadas para la ejecución de las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, una obra emblemática que representa una de las principales políticas públicas de la PBA.



Tambien subrayaron que desde el Gobierno provincial se destacó que la ejecución del Tramo V permitirá optimizar la capacidad hidráulica del sistema y mejorar la respuesta ante eventos climáticos extremos, una problemática que históricamente afecta a gran parte del centro y norte bonaerense.

La obra constituye una intervención de gran importancia para la región, por sus beneficios en materia de infraestructura, producción y protección de las comunidades alcanzadas por la cuenca del río Salado.

El Tramo V se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

El proyecto integral está a cargo de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló íntegramente en la actual gestión del Ministerio, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, y permitirá triplicar la sección actual del río y aumentar su capacidad de conducción.

Una vez concluido el Tramo V, el 45% del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado habrá sido finalizado en la actual gestión de la Provincia de Buenos Aires, recuperándose 8 millones de hectáreas productivas.

El Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado se trata de la obra hidráulica más emblemática de la Provincia, ya que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, que abarca 531 km, cuenta con una superficie 170.000 km², posee 17 millones de hectáreas (que equivalen a toda la provincia de Córdoba), representando el 55% del territorio provincial, y alcanza a 59 municipios y a una población de más de 1,5 millones de habitantes.