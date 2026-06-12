La campaña de soja a punto de culminar, en maíz no cubre aun el 50% cosechado

La cosecha de soja cubre el 95,2 % de la superficie apta a nivel nacional. El rendimiento medio nacional se ubica en 31,7 qq/Ha, un 6,7 % superior al registrado durante la campaña previa, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aries en su Panorama Agrícola Semanal.

Las labores transitan su recta final, restando avanzar principalmente sobre sectores del norte y sur del área agrícola. En el NOA, el rendimiento promedio se posiciona como el segundo mejor registro de la serie PAS, mientras que en el NEA alcanza los 29,2 qq/Ha, constituyendo el tercer mejor resultado histórico. Asimismo, tal como se mencionó en informes previos, el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires registra un récord histórico de rendimiento, ubicándose un 4,5 % por encima del máximo previo. Bajo este contexto, sostenemos nuestra proyección de producción en 50,1 MTn.

Maiz

En tanto que la cosecha de maíz con destino grano comercial alcanzó el 43,6 % del área apta a nivel nacional, tras registrar un progreso intersemanal de 3 p.p. El rendimiento promedio nacional se ubica en 82,1 qq/Ha. Continúan

relevándose avances en la cosecha de los planteos tardíos, con distintos niveles de progreso según la zona. En este contexto, la provincia de Córdoba concentra los mayores avances, particularmente en el norte provincial.

Los rendimientos obtenidos hasta el momento se ubican por encima del promedio de las últimas cinco campañas, con rindes de 78,5 qq/Ha (+19 %) en el Centro-Norte de Córdoba y de 80,1 qq/Ha (+9 %) en el Sur de Córdoba. Por otro lado, en el oeste de la provincia de Buenos Aires se registran los primeros avances sobre planteos tardíos, aunque con algunas dificultades operativas asociadas a la elevada humedad presente en el perfil. Bajo este escenario, mantenemos nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.