Naon: Entre vecinos y la labor de Bomberos, se logro que una vivienda no fuese destruida por el fuego

En la noche de este jueves 11 siendo las 20hs. el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fue advertido de un incendio en una vivienda de la localidad de Carlos María Naon, por lo que partió una unidad hacia el lugar a cargo del segundo jefe del Cuerpo bomberil, Cesar Gatti.

Conforme informo Gatti a El Regional Digital, en el mientras tanto se solicito a Municipalidad una unidad de regador para apoyo de Bomberos en el lugar, al tiempo que se conocía vecinos ya estaban ayudando en sofocar el foco de incendio, donde fueron sacando algunos muebles de la vivienda.

En la vivienda había una persona que no sufrió daños personales pero fue asistido ante la situación, en tanto que el propietario de la misma no se encontraba en la localidad, quien llego mas tarde.

Conforme detallo Gatti, al llegar el fuego fue sofocado por el accionar de los vecinos, y la labor de Bomberos fue generar un enfriamiento de la zona y controlar que el mismo haya sido totalmente sofocado. Se daño parte de la estructura de la casa y asistieron en el lugar personal de la Sala de Primeros Auxilio, de la Delegacion Municipal y vecinos, resalto el segundo Jefe de Bomberos. La labor de bomberos finalizo a las 23hs.