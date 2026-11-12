Gran momento: El complejo girasolero mueve el tablero con Precios firmes y exportaciones récord

La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) dio a conocer su Informe Mensual de Coyuntura correspondiente a noviembre de 2026, elaborado por su asesor económico, el Lic. Jorge Ingaramo. En el documento se destaca que los precios del aceite de girasol conservan una notable firmeza tanto en los mercados internacionales como en el ámbito local, a pesar del ingreso de una importante cosecha proveniente del hemisferio Norte. Esta sostenida valorización responde a los elevados fletes internacionales y al «apagón logístico» que persiste en los mares Negro y de Azov.

Cotizaciones Internacionales y Mercado de Aceites

De acuerdo con los datos difundidos en el informe, las cotizaciones CIF Rotterdam informadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires alcanzan los U$S/tn 1.475,55 para noviembre y U$S/tn 1.450,50 para diciembre, un nivel que supera en un 51% a la media de la década previa a la invasión rusa a Ucrania. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario registra valores de U$S/tn 1.400 para el período enero-marzo de 2027 para aceite de origen de la Unión Europea.

En cuanto al FOB local, la Bolsa de Cereales lo ubica en U$S/tn 1.345 para noviembre, U$S/tn 1.339 para diciembre y U$S/tn 1.315 para abril-mayo de 2027. En tanto, los valores publicados por la Secretaría de Agricultura de la Nación se sitúan en U$S/tn 1.335 para noviembre-diciembre y U$S/tn 1.319 para el período enero-octubre de 2027.

Desempeño Exportador y Dinámica Comercial

En materia de comercio exterior, cifras oficiales publicadas por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) sobre la base de datos del INDEC indican que el complejo girasolero exportó entre enero y septiembre de 2026 un total de U$S 3.025,7 millones, logrando un incremento interanual del 81,9% y una participación del 7,2% en las ventas externas totales del complejo agroindustrial.

Respecto a la comercialización interna, la Secretaría de Agricultura reporta compras de girasol para la campaña local 2025-2026 al 28 de octubre por 5,295 millones de toneladas (41,1% más que en la campaña anterior), de las cuales las operaciones a fijar equivalen al 5,3%. Asimismo, se computan compras para la campaña 2026-2027 por 829.800 toneladas, con un 17,6% a fijar. En cuanto a la molienda (crushing), el procesamiento acumulado entre enero y septiembre totalizó 4,406 millones de toneladas, marcando una suba interanual del 21,7%.

En el plano de los precios locales del grano, la Bolsa de Comercio de Rosario sitúa el valor Cámara Rosario en $775.932 por tonelada (unos U$S 505 por tonelada al tipo de cambio Dólar Divisa BNA Comprador). Para Quequén, el valor Cámara es de U$S/tn 500, mientras que se registran valores forward para fábrica San Lorenzo y Timbúes de U$S/tn 455 para el período diciembre de 2026 – mayo de 2027.

Avance de Siembra y Proyecciones de Producción (Campaña 2026-2027)

El informe detalla los avances de la campaña agrícola y las proyecciones de los principales organismos:

Bolsa de Cereales de Buenos Aires : En su informe del 4 de noviembre, mantiene una superficie de siembra estimada en 3,1 millones de hectáreas (100.000 hectáreas más que el ciclo previo, un 3,3% de crecimiento) y proyecta una producción nacional de 7 millones de toneladas. A comienzos de noviembre, el avance de siembra nacional cubre el 72,4% de la intención (2.244.000 hectáreas), con labores ya concluidas en el NEA, Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Norte de Córdoba y Zona Núcleo Norte. Se registran avances del 87% en Núcleo Sur, 57,5% en el Sur de Córdoba y 63% en San Luis. En las regiones del sur (Buenos Aires y La Pampa) la siembra avanza sobre un escenario hídrico variable con limitantes de agua en el oeste y focos de suelos saturados en el centro.

: En su informe del 4 de noviembre, mantiene una superficie de siembra estimada en 3,1 millones de hectáreas (100.000 hectáreas más que el ciclo previo, un 3,3% de crecimiento) y proyecta una producción nacional de 7 millones de toneladas. A comienzos de noviembre, el avance de siembra nacional cubre el 72,4% de la intención (2.244.000 hectáreas), con labores ya concluidas en el NEA, Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Norte de Córdoba y Zona Núcleo Norte. Se registran avances del 87% en Núcleo Sur, 57,5% en el Sur de Córdoba y 63% en San Luis. En las regiones del sur (Buenos Aires y La Pampa) la siembra avanza sobre un escenario hídrico variable con limitantes de agua en el oeste y focos de suelos saturados en el centro. USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.) : En su reporte del 10 de noviembre, recortó en 600.000 toneladas la producción de Rusia, situando la producción mundial de girasol en 63,16 millones de toneladas (+14,1% interanual). Para la Argentina, el USDA estimó una producción de 7,8 millones de toneladas.

: En su reporte del 10 de noviembre, recortó en 600.000 toneladas la producción de Rusia, situando la producción mundial de girasol en 63,16 millones de toneladas (+14,1% interanual). Para la Argentina, el USDA estimó una producción de 7,8 millones de toneladas. Oil World : Propone una producción nacional de 6,9 millones de toneladas, derivada de una superficie de 3,25 millones de hectáreas y un rendimiento de 2,12 tn/ha.

: Propone una producción nacional de 6,9 millones de toneladas, derivada de una superficie de 3,25 millones de hectáreas y un rendimiento de 2,12 tn/ha. Secretaría de Agricultura de la Nación: Publicó una proyección de superficie de 3,19 millones de hectáreas.

En síntesis, el mercado girasolero atraviesa un escenario de gran fortaleza internacional sostenido por tensiones logísticas globales y una demanda firme que convalida precios altos para el aceite, muy por encima de los promedios históricos. A nivel local, el complejo reafirma su papel como un motor clave de divisas con exportaciones récord en lo que va del año, mientras la campaña 2026/2027 avanza en sus labores de implantación bajo un escenario de clima variable, pero con buenas perspectivas respaldadas por la industria y la preferencia de los productores.