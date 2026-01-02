Gral. Viamonte: Grave accidente vial en ruta 65

Este ultimo miércoles 31 pasada las 13hs. conductores en ruta provincial 65 se vieron sorprendidos cuando a la altura del camino real que linda con las vias ferroviarias en Gral. Viamonte, dos pick ups siniestradas producto de una colisión.

Sobre el incidente vial es materia de investigación, ya que se trabajo en el peritaje de los rodados que sufrieron graves daños, donde una de los mismos quedo volcado sobre uno de sus laterales, y sus conductores resultaron ilesos. En el lugar trabajo personal de Policía Comunal Gral. Viamonte