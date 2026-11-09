Gentile respondió a las bravuconadas de Zurro

Tal como informáramos desde El Regional Digital acerca de las descalificaciones del Intendente de Pehuajo, Pablo Zurro tuvo para con su par de 9 de Julio, Maria Jose Gentile a quien califico de «cachivache», la Jefe Comunal de 9 de Julio respondió a través de sus redes sociales, subrayando en primer lugar: “9 de Julio tiene las puertas abiertas al debate, no a la agresión”.

La situación se dio el pasado viernes 6 en un acto militante organizado por el Partido Justicialista 9 de Julio, junto al Instituto Patria en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza. En su respuesta, Gentile sostuvo que la diversidad y las diferencias de pensamiento son valores fundamentales de la democracia, siempre que permitan debatir ideas y alcanzar consensos.

Sin embargo, advirtió que quienes utilizan la política para profundizar divisiones, generar odio e insultar “atentan directamente contra el pacto democrático”. Gentile también cuestionó el estilo político de Zurro, al considerar que la agresión responde a “una manera de hacer política agotada, vacía de proyectos y sostenida únicamente por la confrontación”.

En otro tramo de lo publciados por Gentile dijo: «lamento por el tono que tomó la visita del intendente de Pehuajó y señaló que las descalificaciones personales reflejan una falta de argumentos. “Hablan mucho más de quien las emite que de quien las recibe”, afirmó.

Finalmente, la Intendente de 9 de Julio reivindicó su manera de ejercer la gestión municipal y aseguró que elige “gobernar trabajando, escuchando y respetando la pluralidad”. También sostuvo que los vecinos merecen dirigentes que estén a la altura de sus problemas y no que recurran al insulto para buscar repercusión.

Las puertas de 9 de Julio siempre van a estar abiertas para discutir ideas y proyectos; para la agresión y el chiquitaje político, esta Intendente no tiene tiempo”, concluyó Gentile, en una respuesta a las declaraciones del jefe comunal de Pehaujo.