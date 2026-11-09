6ta. Fecha: Ganaron San Martin, Naon, San Agustin y French. El CAN recupero la punta del torneo

Aun cunado resta jugar un partido entre Atlético Quiroga y El Fortín en la tarde de este lunes, el resto de la sexta fecha del campeonato de Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol se disputo entre el viernes, sábado y ayer domingo y que deja al equipo del Club Atlético Naon como único puntero, en una fecha de pocos goles y como ganadores a French, Naon, San Martin y San Agustín.

Tal como informáramos el viernes, French le gano a Atlético Patricios por 1 a 0. Mientras que el sábado, El CAN le gano a 18 de Octubre 2 a 1.

El resto de la fecha se jugo ayer domingo donde en el Estadio «Ramon N Poratti», Atlético 9 de Julio empato ante la visita de Libertad 1 a 1. Con este resultado el millonario resigno puntos que lo deja en la segunda ubicación del torneo.

En el «Antonio Crosa», Agustin Alvarez no pudo con la fuerte defensa y el buen trabajo del arquero de San Agustin, donde el granate de visitante se llevo una victoria por 1 a 0.

Finalmente en el «Santiago Noe Baztarrica», gano San Martin por 1 a 0, a Once Tigres, tras un gran tiro libre ejecutado por Jacomet y que el arquero Cacho a pesar de su esfuerzo no pudo contener la pelota.

El partido en gran parte fue dominado por la visita sin embargo el trabajo en defensa del equipo «Santo», hacia infructuosos los intentos de Once Tigre que no tuvo entre su equipo a Ascani, Sarmiento, Zamprogna, como así tampoco tuvo a Del Papa. Por el lado de San Martin tuvo varias oportunidades de ampliar la diferencia, pero Facundo Cacho fue fundamental para que ello no ocurriera.

Sintesis

Atl. Patricios 0 vs. French 1

CAN 2 vs. 18 de Octubre 1

Atl. 9 de Julio 1 vs. Libertad 1

Ag. Alvarez 0 vs. San Agustin 1

San Martin 1 vs. Once Tigres 0

Atl. Quiroga – El Fortin – juegan el 9/11 a las 16hs.

Posiciones en la Tabla

-Atl. Naon 15

-Atl. 9 de Julio 14

-Once Tigres 12

-French 12

-San Martin 11

-San Agustin 10

-Ag. Alvarez 7

-Libertad 7

-Atl. Quiroga 5

-18 de Octubre 4

-El Fortin 3

-Atl. Patricios 0

Fecha 7.

Once Tigres – Atl. 9 de Julio

Libertad – Naon

18 de Octubre – Patricios

French – Ag. Alvarez

San Agustin – Atl. Quiroga

El Fortin – San Martin